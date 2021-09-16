Лучший друг: заботливый пёс проверяет детей перед сном

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Домашний пёс из США каждую ночь приходит в комнату к детям. Убедившись, что маленькие хозяева спят и с ними всё хорошо, мохнатый охранник укладывается неподалеку или уходит по своим собачьим делам.
Главный претендент на награды "Охранник месяца" и "Милота недели".
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