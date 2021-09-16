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Лучший друг: заботливый пёс проверяет детей перед сном

Лучший друг: заботливый пёс проверяет детей перед сном (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 сентября 2021 08:34
Сообщество : Животные
Метки: видео   дети   животные   милота   собака   
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Домашний пёс из США каждую ночь приходит в комнату к детям. Убедившись, что маленькие хозяева спят и с ними всё хорошо, мохнатый охранник укладывается неподалеку или уходит по своим собачьим делам.
Главный претендент на награды "Охранник месяца" и "Милота недели".

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Метки: видео   дети   животные   милота   собака   
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18
Sergio 52 минуты назад
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192
svarog19692007 9 минут назад
Он что то знает...
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35k
Alex 13 минут назад
Сразу видно, что хороший мальчик
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