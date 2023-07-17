В Казани на детской площадке собака искусала ребёнка

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Ребёнок был с мамой, сразу после нападения его доставили в детскую больницу с расцарапанным лицом и кровоподтёком внутри глаза.
Местные жители рассказали, что собака домашняя и была на «самовыгуле». По их словам, хозяйка не может с ней справиться, поэтому просто отпускает.
Он чуть не лишился глаза.
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