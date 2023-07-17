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В Казани на детской площадке собака искусала ребёнка

В Казани на детской площадке собака искусала ребёнка

Автор:
17 июля 2023 08:22
Сообщество : Животные
Метки: Видео   дети   детская площадка   животные   собака   укусила   
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Ребёнок был с мамой, сразу после нападения его доставили в детскую больницу с расцарапанным лицом и кровоподтёком внутри глаза.

Местные жители рассказали, что собака домашняя и была на «самовыгуле». По их словам, хозяйка не может с ней справиться, поэтому просто отпускает.

Он чуть не лишился глаза.

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Метки: Видео   дети   детская площадка   животные   собака   укусила   
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