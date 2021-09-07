Встреча учителя и министра из Министерства образования

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Забавный и во многом жизненный номер от юмористов из шоу «Уральские пельмени», рассказывающий о непростой встрече министра и скромного учителя, который стоял в очереди на прием 4 года.
Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно.
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