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Встреча учителя и министра из Министерства образования

Встреча учителя и министра из Министерства образования (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 сентября 2021 12:58
Сообщество : Юмор
Метки: Министерство образования   Юмор   видео   министр   уральские пельмени   учитель   
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Забавный и во многом жизненный номер от юмористов из шоу «Уральские пельмени», рассказывающий о непростой встрече министра и скромного учителя, который стоял в очереди на прием 4 года.
Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно.

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Метки: Министерство образования   Юмор   видео   министр   уральские пельмени   учитель   
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2  комментария
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14k
seller-k 2 часа назад
Сначала смех за кадром, а теперь ещё и довольных зрителей в зале показывают как бы намекая, ну вот же, пора ржать, что ж ты не смеёшься-то?
У меня нет выбора
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10k
котегRUS 2 часа назад
почти всю Россию можно поставить на место этого учителя..
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