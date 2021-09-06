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Сделал девушку счастливой с помощью беляша

Сделал девушку счастливой с помощью беляша (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 сентября 2021 13:01
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   беляш   видео   милота   отношения   прикол   
675
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Чтобы порадовать любимого человека совсем необязательно тратить большие деньги. Автор этого видео поднял настроение своей второй половинке оригинальным образом. Он сделал девушку счастливой, угостив беляшом.
Когда для счастья нужно совсем немного.

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Метки: Юмор   беляш   видео   милота   отношения   прикол   
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18  комментариев
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3k
Максим 2 часа назад
Милая девушка конечно, но правда все надо снимать на камеру и выкладывать в интернет? Просто больное поколение или действительная необходимость?
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2k
Aleksandr Varich 36 минут назад
Судя по интерьеру - дело происходит в студенческой общаге, и девушка - не самая сытая студентка.

Видосу лойс. Позитивненько.
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63k
Доктор Джонс 37 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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16k
Serg2001 39 минут назад
Это пока конфетно-букетный сезон идёт, она будет делать вид, что любой фигне рада. Типа, лучший мой подарочек - это ты! Поверьте, так будет не всегда... ))
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18k
Anna 51 минуту назад
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167
cucumber Час назад
Так-с. А где продолжение?
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158k
☭Cheкаво☭ Час назад
Парень на влажные пельмешки может рассчитывать)
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22k
Ваня Час назад
я аж запах учуял...
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8k
Maddy8 Час назад
Теперь комната провоняет вся.
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9k
Kostick Час назад
а чего это любимая спит сама?
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24k
Батончик с маком 2 часа назад
А в конце он скажет - эти беляши из твоей любимой Жучки....
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32k
Опаньки 2 часа назад
нормальные такие у нее беляши
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1k
Карандаш 2,0 2 часа назад
После месяца диеты?
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