Вальс за гаражами в Костроме

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Житель Костромы запечатлел из окна своей квартиры необычную и немного романтичную картину. Девушка учила парня танцевать вальс рядом с гаражами.
Молодые люди, по всей видимости, разучивали танец к какому-то важному в их жизни событию. Они решили спрятаться от любопытных глаз, но не получилось.
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