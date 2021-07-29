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Вальс за гаражами в Костроме

Вальс за гаражами в Костроме (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 июля 2021 12:59
Сообщество : Жить в России
Метки: Юмор   вальс   видео   гаражи   кострома   милота   прикол   танец   
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Житель Костромы запечатлел из окна своей квартиры необычную и немного романтичную картину. Девушка учила парня танцевать вальс рядом с гаражами.

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Метки: Юмор   вальс   видео   гаражи   кострома   милота   прикол   танец   
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14  комментариев
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11k
Енот Полиграфович 2 часа назад
Школьники, к выпускному готовились.
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21k
Михаил Сметанкин 7 минут назад
Старые пошарпанные гаражи, покрышки на газоне, пыльная дорога и пара, танцующая вальс...
Прям картина маслом!
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13k
Совранский 15 минут назад
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2k
Дмитрий 24 минуты назад
Точно. Даже музыка слышна: "Школьные годы чудесные!" Правда в исполнении куриц....
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4k
Афанасий Полчаса назад
да смажьте уже эти долбанные качели за кадром!
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413
Мурчелло Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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35k
jonnyD 41 минуту назад
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4k
Александр 41 минуту назад
Я так с женой (тогда еще не невестой) танец молодых разучивал. Только не за гаражами, а на стадионе в 5 утра
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262
Сергій Мазуренко Час назад
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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1k
Инквизитор РФ Час назад
Они оба учились танцевать
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38k
dima423 Час назад
прям вальс в голове заиграл)) параам параам параам пам пам...
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7k
Перст Указующий 2 часа назад
ну вальс как вальс
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