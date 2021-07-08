Мальзивэ: забавный диалог девушки и бабушки на берегу водоема

316
1
1
Ироничные ролики девушки из деревни по имени Полина уже давно разлетелись по Сети и сделали её популярной. Девушка пошла дальше и сделала бабушку одним из героев своих забавных видеозарисовок.
Милота, да и только! Видео рекомендуется смотреть со звуком
Источник:
Ссылки по теме:
- Дочка музыканта вышла на сцену, чтобы обнять его
- Хвостатый эксперт ворвался в эфир
- Как крохотный цыпленок петуха гонял
- Щенки решили поменяться мамами
- Фильтр в Snapchat превратил кошку в милого персонажа мультфильмов Disney
11
Понравилось11
Новости партнёров