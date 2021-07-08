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Мальзивэ: забавный диалог девушки и бабушки на берегу водоема

Мальзивэ: забавный диалог девушки и бабушки на берегу водоема (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 июля 2021 10:41
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   бабушка   видео   деревня   милота   прикол   
316
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Ироничные ролики девушки из деревни по имени Полина уже давно разлетелись по Сети и сделали её популярной. Девушка пошла дальше и сделала бабушку одним из героев своих забавных видеозарисовок.

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Метки: Юмор   бабушка   видео   деревня   милота   прикол   
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4  комментария
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1k
Диагноз 23 минуты назад
Возможно это была самая бездарно потраченная минута в моей жизни...
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314
Светлана Минаенкова 5 минут назад
Милота)))
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1k
Лёха 8 минут назад
И чё?
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6k
Кружок Полчаса назад
Для чего я это посмотрел?
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