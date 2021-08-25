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И на что только рассчитывают такие девушки?!

И на что только рассчитывают такие девушки?! (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 августа 2021 08:43
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   двойные стандарты   женщины   мужчины   отношения   прикол   свидание   
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Мужчина поделился с пользователями сети подробностями своего неудачного свидания с девушкой, из которого он вышел победителем.
А все потому, что к каждому мужчине нужен индивидуальный подход. Он же не на помойке себя нашел!

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Метки: Юмор   видео   двойные стандарты   женщины   мужчины   отношения   прикол   свидание   
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7k
insaider Час назад
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Aleksandr Varich 5 секунд назад
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Outcast 39 секунд назад
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22k
Михаил Сметанкин 8 минут назад
Я бы на его месте подождал, пока она закажет, когда принесут заказ и она его съест... Вот тогда бы встал и ушел )))
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Fat Lynx 11 минут назад
Троллит...
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Джон Уик 13 минут назад
Ну так резко не надо было. А то на правой руке волосы вырастут.
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Roman 14 минут назад
А шо, так можно было? ))

А если серьезно. При таком раскладе возможна ситуация, что женщина может оказаться обеспеченной, НО при этом жутко страшной. Отчасти поэтому мужики ибашут, что бы выбрать себе девушку покрасивее. Ну а многие девушки этим откровенно пользуются. Что поделать, таков мир и было так всегда.
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35k
Лесли 🥰 17 минут назад
Ну всё правильно. Девок много, а ты у мамы один!))))
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8k
Ном-Номыч 18 минут назад
К мальчикам нужно вот так подкатывать.
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Опять зарплата. Полчаса назад
А ты чего можешь мне дать?.. Мальчик видно еще не вырос..
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КОСТЯН 44 минуты назад
а у неё есть писичка
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Алек Сандр Час назад
Либо тролль, либо ипанько по жизни
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