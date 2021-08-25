И на что только рассчитывают такие девушки?!

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Мужчина поделился с пользователями сети подробностями своего неудачного свидания с девушкой, из которого он вышел победителем.
А все потому, что к каждому мужчине нужен индивидуальный подход. Он же не на помойке себя нашел!
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А если серьезно. При таком раскладе возможна ситуация, что женщина может оказаться обеспеченной, НО при этом жутко страшной. Отчасти поэтому мужики ибашут, что бы выбрать себе девушку покрасивее. Ну а многие девушки этим откровенно пользуются. Что поделать, таков мир и было так всегда.
Так что, скорее всего ни на какое свидание он не ходил, а провел вечер со своим парнем.
Мужики всякие нужны, мужики всякие важны