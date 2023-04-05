В Сочи избили аниматоров в костюмах ангелов

Вместе с теплом на улицах Сочи появились надоедливые люди в костюмах, предлагающие местным и туристам сделать фото на память. Двое таких индивидуумов во вторник на Навагинской улице подрались с прохожим, а затем обратились в полицию, сообщив о нападении.

4 апреля в отдел полиции Центрального района УВД по городу Сочи с сообщением о неадекватном поведении прохожего обратились двое молодых людей. Заявители пояснили, что к ним на улице подошел неизвестный мужчина и, выражаясь нецензурными словами, стал угрожать и вести себя агрессивно. В настоящее время по данному факту полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства инцидента.

При этом в заснятом прохожими ролике видно, что один из "ангелов" сам не прочь подраться и даже отстёгивает крылья, чтобы они не мешали покарать нечестивца.