В Сочи избили аниматоров в костюмах ангелов

Пострадавшие написали заявление в полицию. Но в их кротость и безгрешность местные жители совсем не верят.
Вместе с теплом на улицах Сочи появились надоедливые люди в костюмах, предлагающие местным и туристам сделать фото на память. Двое таких индивидуумов во вторник на Навагинской улице подрались с прохожим, а затем обратились в полицию, сообщив о нападении.
4 апреля в отдел полиции Центрального района УВД по городу Сочи с сообщением о неадекватном поведении прохожего обратились двое молодых людей. Заявители пояснили, что к ним на улице подошел неизвестный мужчина и, выражаясь нецензурными словами, стал угрожать и вести себя агрессивно. В настоящее время по данному факту полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства инцидента.
При этом в заснятом прохожими ролике видно, что один из "ангелов" сам не прочь подраться и даже отстёгивает крылья, чтобы они не мешали покарать нечестивца.
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Жители города отмечают, что и аниматоры далеко не ангелы. Они не единожды становились зачинщиками конфликтов, нагло навязывая свои услуги прохожим. Тем, кто был в Сочи, наверное, поймёт.
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