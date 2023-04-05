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В Сочи избили аниматоров в костюмах ангелов

В Сочи избили аниматоров в костюмах ангелов

Автор:
05 апреля 2023 15:49
Сообщество : Жить в России
Метки: Сочи   ангелы   аниматоры   видео   конфликт   полиция   
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Пострадавшие написали заявление в полицию. Но в их кротость и безгрешность местные жители совсем не верят.

Вместе с теплом на улицах Сочи появились надоедливые люди в костюмах, предлагающие местным и туристам сделать фото на память. Двое таких индивидуумов во вторник на Навагинской улице подрались с прохожим, а затем обратились в полицию, сообщив о нападении.


4 апреля в отдел полиции Центрального района УВД по городу Сочи с сообщением о неадекватном поведении прохожего обратились двое молодых людей. Заявители пояснили, что к ним на улице подошел неизвестный мужчина и, выражаясь нецензурными словами, стал угрожать и вести себя агрессивно. В настоящее время по данному факту полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства инцидента.


При этом в заснятом прохожими ролике видно, что один из "ангелов" сам не прочь подраться и даже отстёгивает крылья, чтобы они не мешали покарать нечестивца.

Жители города отмечают, что и аниматоры далеко не ангелы. Они не единожды становились зачинщиками конфликтов, нагло навязывая свои услуги прохожим. Тем, кто был в Сочи, наверное, поймёт.

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Метки: Сочи   ангелы   аниматоры   видео   конфликт   полиция   
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4k
Трям 56 минут назад
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banzai7 23 секунды назад
Короче попрошайки.
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11k
Shtoppi 55 минут назад
у нас есть закон запрещающий приставать к прохожим на улице, с целью получения выгоды? если есть, то почему за его исполнением не следят. если нет, то это попустительство власти, способствующее росту криминогенной обстановки.
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91k
sapér Vodička Час назад
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