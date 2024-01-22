"Танцуют, но не все!": в махачкалинском кафе парни устроили поножовщину из-за девушки в хиджабе

Одному из джигитов не понравилось, что покрытая мусульманка пошла танцевать и он решил выразить своё "фе" сопровождавшим её мужчинам. Те претензии не приняли.
В махачкалинском кафе "Аура" произошла жестокая драка, закончившаяся поножовщиной. Минувшей ночью две компании мирно отдыхали за соседними столиками. В одной было шестеро мужчин, которые пили коньяк, в другой веселились трое мужчин и три девушки. Одна из мусульманок, заслышав приятную мелодию, вышла на танцпол.
На это обратил внимание дагестанец из другой компании и разозлился: покрытая девушка - и танцует? Он подошёл к нарушившей по его мнению правила землячке и решил научить её правилам поведения. Поняв, что приятель явно перебрал и спутникам девушки его поведение не понравится, друзья попытались увести поборника нравственности от греха подальше. Но коньяк требовал подвига, и джигит снова подошёл к танцующей. Тогда за девушку вступился её брат, заявивший, что не стоит совать нос не в свои дела. Такой вакханалии дагестанец терпеть не стал и ответил заступнику в том же духе. В результате словесная перебранка быстро перешла в потасовку.
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Брат танцующей зарядил сопернику в челюсть, и тогда тот достал нож. В результате пострадали все трое мужчин, которые отдыхали в компании с девушками. Один из них находится в тяжелом состоянии в больнице. А затеявший поножовщину задержан полицией.
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Дагестан прям не сходит с новостных полос дикими новостями.
я как то в прошлом году грешным делом думал на море туда съездить- ну накуй!
такой курорт бесплатно не нужен!