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"Танцуют, но не все!": в махачкалинском кафе парни устроили поножовщину из-за девушки в хиджабе

"Танцуют, но не все!": в махачкалинском кафе парни устроили поножовщину из-за девушки в хиджабе

Автор:
22 января 2024 11:43
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Дагестан   Махачкала   конфликт   поножовщина   религия   хиджаб   
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Одному из джигитов не понравилось, что покрытая мусульманка пошла танцевать и он решил выразить своё "фе" сопровождавшим её мужчинам. Те претензии не приняли.

В махачкалинском кафе "Аура" произошла жестокая драка, закончившаяся поножовщиной. Минувшей ночью две компании мирно отдыхали за соседними столиками. В одной было шестеро мужчин, которые пили коньяк, в другой веселились трое мужчин и три девушки. Одна из мусульманок, заслышав приятную мелодию, вышла на танцпол.


На это обратил внимание дагестанец из другой компании и разозлился: покрытая девушка - и танцует? Он подошёл к нарушившей по его мнению правила землячке и решил научить её правилам поведения. Поняв, что приятель явно перебрал и спутникам девушки его поведение не понравится, друзья попытались увести поборника нравственности от греха подальше. Но коньяк требовал подвига, и джигит снова подошёл к танцующей. Тогда за девушку вступился её брат, заявивший, что не стоит совать нос не в свои дела. Такой вакханалии дагестанец терпеть не стал и ответил заступнику в том же духе. В результате словесная перебранка быстро перешла в потасовку.


Брат танцующей зарядил сопернику в челюсть, и тогда тот достал нож. В результате пострадали все трое мужчин, которые отдыхали в компании с девушками. Один из них находится в тяжелом состоянии в больнице. А затеявший поножовщину задержан полицией.



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Метки: Видео   Дагестан   Махачкала   конфликт   поножовщина   религия   хиджаб   
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44  комментария
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368
Добрый Самаритянин 2 часа назад
Ну, если мусульманам разрешили употреблять алкоголь, значит и пляски в хиджабе легитимны. Или как?
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1k
Александр Полминуты назад
тема раскрыта не полностью, где хиджаб с которым баба танцевала?
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6k
мемфрид Минуту назад
Как хорошо, что это там, а не здесь
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29k
AzuveR 3 минуты назад
Дикий народ. Дети гор. Ули.
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11k
jnkbxybr 6 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Сергей 7 минут назад
хиджаб - часть национальной культуры
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10k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 11 минут назад
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3k
r.a.t. 11 минут назад
Муслимы жрали коньяк, но спорили насчёт баб в хиджабах?

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29k
Егор 16 минут назад
В ночной ресторан в Махачкале ходят за чем-то другим?
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15k
Sergej Lehr 16 минут назад
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5k
Харон Полчаса назад
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1k
Max Полчаса назад
Вообще, так называемый "знаток" законов сам им похоже не знает. Если мужчины семьи разрешили женщине так себя вести, то вопросов ни к ней, ни к мужчинам не должно быть.
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8k
Влад Полчаса назад
то есть глушить коньяк норм, размахивать тесаком и резать людей это тоже традиция, а потанцевать бабе в платочке харам... ага... ну ясно чё.
Дагестан прям не сходит с новостных полос дикими новостями.
я как то в прошлом году грешным делом думал на море туда съездить- ну накуй!
такой курорт бесплатно не нужен!
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1k
Сергей С Полчаса назад
Бухать можно, танцевать нельзя, барана трахать можно, в шортах ходить нельзя.. поди разберись с этими правилами
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14k
кот базилий 40 минут назад
"Вах! расирдиль миня, кынжаль дасталь, врага рэзать!!!"
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11k
МихА 40 минут назад
Что у этих зверей в мозгах??? чуть что сразу за нож... Троих порезал на ровном месте. Сиди накуй хлебай свой коньяк, какое тебе дело до танцующих женщин? Или он типа так познакомиться решил?
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2k
РАТНИК 42 минуты назад
Чисто "мирная" религия делает из человека звероподобную мразь в которой кипит ненависть , злоба , желание резать , пытать , убивать. Ислам делает из человека - маньяка чикатило - мозги превращает в кашу из которой лезет бесноватость и чертовщина. Когда что то идёт не так по их мнению - у них как у шизофреника наступает обострение.
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4k
VPJ 43 минуты назад
Не ругайте меня, но это хорошая новость. Муслимы бухают и режут друг друга у себя , а не в русском городе. Это хорошо.
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4k
leofox 44 минуты назад
Ну это иначе как "Резьбой по дереву и не назовешь"
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42k
Example 6.2.6 47 минут назад
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343
ruslan d 48 минут назад
дикари ...
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