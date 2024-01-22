"Танцуют, но не все!": в махачкалинском кафе парни устроили поножовщину из-за девушки в хиджабе

В махачкалинском кафе "Аура" произошла жестокая драка, закончившаяся поножовщиной. Минувшей ночью две компании мирно отдыхали за соседними столиками. В одной было шестеро мужчин, которые пили коньяк, в другой веселились трое мужчин и три девушки. Одна из мусульманок, заслышав приятную мелодию, вышла на танцпол.

На это обратил внимание дагестанец из другой компании и разозлился: покрытая девушка - и танцует? Он подошёл к нарушившей по его мнению правила землячке и решил научить её правилам поведения. Поняв, что приятель явно перебрал и спутникам девушки его поведение не понравится, друзья попытались увести поборника нравственности от греха подальше. Но коньяк требовал подвига, и джигит снова подошёл к танцующей. Тогда за девушку вступился её брат, заявивший, что не стоит совать нос не в свои дела. Такой вакханалии дагестанец терпеть не стал и ответил заступнику в том же духе. В результате словесная перебранка быстро перешла в потасовку.