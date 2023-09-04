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В Санкт-Петербурге две студентки решили сфотографироваться с табличкой «Дом журналиста», но прохожий попросил их не поднимать палец вверх

В Санкт-Петербурге две студентки решили сфотографироваться с табличкой «Дом журналиста», но прохожий попросил их не поднимать палец вверх

Автор:
04 сентября 2023 09:57
Метки: Видео   Дом журналиста   Санкт-Петербург   конфликт   мусульмане   палец вверх   студентки   
2614
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Видео появилось в сети ещё в середине июля, но сейчас стало активно вируситься. Одна из девушек учится в Институте медиа Высшей школы экономики, видимо, поэтому студенток и заинтересовала табличка на Невском проспекте.

«Палец не поднимайте. Так мусульмане поднимают, просто рукой покажите. Вы неуважение проявляете. А ты не снимай б***, н***!» — обратился он к девушкам и молодому человеку, который их снимал.

Источник:

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Метки: Видео   Дом журналиста   Санкт-Петербург   конфликт   мусульмане   палец вверх   студентки   
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25  комментариев
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8k
The Dude Час назад
Интересно почему люди с особым путём умственного развития и верой в мифических существ имеют какие-то монополии на пальцы, кресты, просто какое-то привилегированное отношение к своим психическим отклонениям.
Вроде как светское государство, но любой мракобес считает важным заявить, что тут нельзя фотографироваться, там нельзя пальцы поднимать и шорты надевать.
А главное, что всё это сагрессией.
Кого-то они мне напоминают... ах, да. Вспомнил. Геев и веганов. Те тоже никак в себе удержать не могут.
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11k
Б.Касторский 5 минут назад
Главное чтобы не решили остальным удалить указательный палец от греха подальше. А то вдруг его наличие оскорбляется в равной мере как и простой жест.
Что с людьми происходит?
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2k
Fiverknot 6 минут назад
Жаль парень рожу этого учителя не снял на видео.
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16k
banzai7 10 минут назад
А ежели этим пальцем в носу ковырять? Всё, убьют?
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98
Абвгд Еёжзиклмн 11 минут назад
Бородач гонит. Мы, бывшие курсанты первого дивизиона военного училища когда встречаемся и фоткаемся тоже палец верх поднимаем. Первый дивизион. Дебила огромный кусок этот козлобородый.
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1k
adssaf afasffdsga 13 минут назад
Ну, так-то, пальцем тыкать это по нормам этикета неправильно а-ля "быдложест". Культурно показывают всей кистью или предметами (указками, ручками и пр.)
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60k
pynh 15 минут назад
А так этому овцеебу понятнее?
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14k
Ivan 15 минут назад
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58k
Олег 19 минут назад
Очередной носитель бороды решил в России учить русских как им себя вести, выбрав при этом в жертву двух студенток
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40k
Example 6.2.6 22 минуты назад
А у него патент на жестикуляцию при использовании указательного пальца? Чурке следует назначить галоперидольную диету под наблюдением врачей, но возможно ему следует просто сначала сдать спортивный присяд на бутылку в ближайшем ГОМ-е, тока все симптомы поражения мозга - сами исчезнут. Хотя если ему не в первой, и он уже имеет разряд по спортивному приседанию, то всё таки следует его оградить от нормальных людей, пролечив в каком-нить стационаре, или дать пня под одно место, чтоб он обратно ехал в свой средневековый аул и местным там рассказывал как правильно жить.. во я б посмотрел как с таким замашками. его б местные мужики просто выпороли бы перед всем народом, и отправили пасти баранов, раз он по интеллектуальному развитию от них недалеко ушёл.
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17k
Shtoppi 24 минуты назад
чурки указывают русским что и как им делать на их земле? по ходу пора им уже в горы вернуться, в родные пещеры, а то загостились так, что хозяевами себя почувствовали.
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654
Странник Полчаса назад
Трудно быть по пояс деревянным, особенно, начиная с головы!
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47k
Aleksandr Полчаса назад
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1k
Uganda Полчаса назад
- Указательным пальцем можно пользоваться, как указкой: например, водить по карте, по строчке на книжной странице, - поясняет Иван Арцишевский, основатель школы этикета в Санкт-Петербурге. - Но показывать пальцем на другого человека нельзя. Это оскорбительный знак, знак агрессии ещё с давних времён, причём почти во всех странах. Направленный на кого-то указательный палец - символический намёк на убийство копьём или стрелой. Согласно правилам современного этикета, тыкать пальцем неприлично. А вот жест всей рукой (например, чтобы показать направление движения) вполне допустим.

Вот - девочки пользщовались пальцем по назначению, как указкой :)
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6k
MPEG-8 Час назад
Для баланса надо держать РНЕшников в небольших количествах, а так они не понимают, они же войны.
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30k
Serg2001 Час назад
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1k
КолдурасЪ Час назад
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21k
сеньор Леонсио Час назад
А ты не снимай б***, н***!(ц)
Боженька за такие слова ему язык отструячит!
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Infinite

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