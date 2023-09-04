В Санкт-Петербурге две студентки решили сфотографироваться с табличкой «Дом журналиста», но прохожий попросил их не поднимать палец вверх

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Видео появилось в сети ещё в середине июля, но сейчас стало активно вируситься. Одна из девушек учится в Институте медиа Высшей школы экономики, видимо, поэтому студенток и заинтересовала табличка на Невском проспекте.
«Палец не поднимайте. Так мусульмане поднимают, просто рукой покажите. Вы неуважение проявляете. А ты не снимай б***, н***!» — обратился он к девушкам и молодому человеку, который их снимал.
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Вроде как светское государство, но любой мракобес считает важным заявить, что тут нельзя фотографироваться, там нельзя пальцы поднимать и шорты надевать.
А главное, что всё это сагрессией.
Кого-то они мне напоминают... ах, да. Вспомнил. Геев и веганов. Те тоже никак в себе удержать не могут.
Что с людьми происходит?
Вот - девочки пользщовались пальцем по назначению, как указкой :)
Боженька за такие слова ему язык отструячит!