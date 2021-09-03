Как только ему исполнилось 18, и он достиг требуемого для сдачи крови возраста, он немедленно пришёл в пункт сдачи крови Красного Креста. Там–то и выяснилось, что кровь Джеймса Харрисона в своём роде уникальна, так как в её плазме содержатся особые антитела, благодаря которым можно предотвратить резус–конфликт беременной матери с её плодом. Без этих антител резус–конфликт приводит минимум к анемии и желтухе ребёнка, максимум к мертворождению.⁣



Когда Джеймсу объяснили, что именно нашли в его крови, он задал только один вопрос. Он спросил, насколько часто ему можно сдавать кровь?



С тех пор вот 60 лет каждые три недели Джеймс Харрисон приходит в медицинский пункт неподалёку от своего дома и сдаёт ровно 400 миллилитров плазмы крови. Нетрудно посчитать, что к нынешнему моменту он сдал уже примерно 377 литров плазмы.



Выделенными из его крови антителами был предотвращён резус–конфликт примерно 2 000 000 беременных женщин по всему миру, включая жену и дочь самого Харрисона. Два миллиона женщин и столько же, если не больше, их детей, живы и здоровы благодаря этому этому человеку.



