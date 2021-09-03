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Человек

Человек (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 сентября 2021 12:09
Метки: Джеймс Харрисон   резус   человек   
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Когда Джеймсу Харрисону было 13 лет, он перенёс тяжелейшую хирургическую операцию, в ходе которой должен был умереть от потери крови. Но не умер из–за вовремя сделанного переливания. В общей сложности в ходе операции ему перелили 13 литров донорской крови, что и спасло ему жизнь.⁣

Как только ему исполнилось 18, и он достиг требуемого для сдачи крови возраста, он немедленно пришёл в пункт сдачи крови Красного Креста. Там–то и выяснилось, что кровь Джеймса Харрисона в своём роде уникальна, так как в её плазме содержатся особые антитела, благодаря которым можно предотвратить резус–конфликт беременной матери с её плодом. Без этих антител резус–конфликт приводит минимум к анемии и желтухе ребёнка, максимум к мертворождению.⁣

Когда Джеймсу объяснили, что именно нашли в его крови, он задал только один вопрос. Он спросил, насколько часто ему можно сдавать кровь?


С тех пор вот 60 лет каждые три недели Джеймс Харрисон приходит в медицинский пункт неподалёку от своего дома и сдаёт ровно 400 миллилитров плазмы крови. Нетрудно посчитать, что к нынешнему моменту он сдал уже примерно 377 литров плазмы.

Выделенными из его крови антителами был предотвращён резус–конфликт примерно 2 000 000 беременных женщин по всему миру, включая жену и дочь самого Харрисона. Два миллиона женщин и столько же, если не больше, их детей, живы и здоровы благодаря этому этому человеку.


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Метки: Джеймс Харрисон   резус   человек   
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7  комментариев
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862
GoInDown 4 часа назад
Было уже где то, он закончил сдавать кровь, больше не сдает.
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4k
Subic 3 минуты назад
Уф... Только на фишках раз 10 уже был этот текст. Он лукавый. Ну то есть Джеймс крутой донор и респект ему. Но цифры.... Начали уже причем считать, но не закончили 337000 мл крови он сдал, уже посчитали (да хоть и больше). Теперь еще одно действие 337000 мл./ 2.000.000 заявленных реципиентов. Что то меньше 0.2 мл перелили каждому. Не каждым шприцем столько и наберешь. Теперь точная информация. Ученные (очень не сразу) поняли в чем проблема смертности младенцев и еще не очень сразу поняли как это можно решить. И да, действительно, Джеймс и его кровь сыграли громадную роль в исследованиях и первичной разработке препарата (антирезусного иммуноглобулина). Этот препарат производиться сейчас (на основе, кстати, донорской крови) массово и снижает младенческую смертность. Но последние очень-очень много лет, никакого отношения (физического) к крови Джеймса он не имеет. И вот примерное количество женщин-реципиентов, непосредственно его крови, считают вообще не понятно как. Если это реципиенты непосредственно его крови, то это несколько сотен человек (и это круто), значительно меньше заявленной цифры. Если все, кто получал во время беременности терапию антирезусным иммуноглобулином, то 2М это смешно, думаю речь о сотнях миллионов по всему миру.
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16k
Злобный Члегр Час назад
Вот это действительно Человек!!!
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1k
Инквизитор РФ 3 часа назад
Ангел во плоти
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