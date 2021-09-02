Финская полька на русском языке

Трудности это наши возможности, вот вам наглядный пример

В Минске мужчина и девушка сцепились в схватке

Красивое исполнение финской польки, покорившей мир

Спортивный оператор, который умеет подбирать ракурсы

Чайка врезалась в девочку во время катания на аттракционе

Почему беременные не заканчивают свои шутки