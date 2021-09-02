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Отличное исполнение финской песни «Ievan Polkka» (Полька Евы, Финская полька) на русском языке в формате "хор из одного голоса". В ролике использовался данный перевод текста оригинальной песни с небольшой авторской адаптацией.
Немного позитива от энергичной и талантливой девушки.
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Метки: Девушка Полька ФИНСКАЯ ПОЛЬКА видео кавер полька евы
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