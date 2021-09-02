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Финская полька на русском языке

Финская полька на русском языке (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 сентября 2021 14:02
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Девушка   Полька   ФИНСКАЯ ПОЛЬКА   видео   кавер   полька евы   
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Отличное исполнение финской песни «Ievan Polkka» (Полька Евы, Финская полька) на русском языке в формате "хор из одного голоса". В ролике использовался данный перевод текста оригинальной песни с небольшой авторской адаптацией.
Немного позитива от энергичной и талантливой девушки.

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Метки: Девушка   Полька   ФИНСКАЯ ПОЛЬКА   видео   кавер   полька евы   
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27k
lem02 37 минут назад
Девочка огонек. А судя по количеству спонсоров канала - огонь!
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Друг Полчаса назад
в зад, вперед говоришь ...
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