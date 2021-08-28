Снова тик-ток. Зацените разницу: сегодня строитель в роли танцора и вчера дебил в роли полицейского

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Клянусь, последняя сигар…, тьфу, тикток-для имбицил-видео.
Завтра же с утра брошу кур…, тьфу, смотреть
Завтра же с утра брошу кур…, тьфу, смотреть
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Только вчера смотрел ролики robodance и breakdance, поверьте, он лучше всех "пабидитилей конкурсаф" управляет телом!
-Так он был вчера
-Вчера был,а пишут сегодня
-Полицейский где?