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Снова тик-ток. Зацените разницу: сегодня строитель в роли танцора и вчера дебил в роли полицейского

Снова тик-ток. Зацените разницу: сегодня строитель в роли танцора и вчера дебил в роли полицейского (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 августа 2021 16:06
Метки: город   искусство   общество   человек   
417
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Клянусь, последняя сигар…, тьфу, тикток-для имбицил-видео.
Завтра же с утра брошу кур…, тьфу, смотреть

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Метки: город   искусство   общество   человек   
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5k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Нихера не понял с пьяного заголовка, но узкоглаз двигается .охуенно !!!
Только вчера смотрел ролики robodance и breakdance, поверьте, он лучше всех "пабидитилей конкурсаф" управляет телом!
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5k
citrus1 Полчаса назад
Хорош сидеть без дела, писдуйте работать
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652
Сергей Ковалев 54 минуты назад
Сегодня танцор,но маленький по три рубля,а вчера дибил-полицейский ,но очень большой,но за пять. Полицейский где?
-Так он был вчера
-Вчера был,а пишут сегодня
-Полицейский где?
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50k
parallax Час назад
Действительно, талант.
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