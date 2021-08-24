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Если бы Уолтер Уайт из сериала «Во все тяжкие» попал в мир игр Half-Life

Если бы Уолтер Уайт из сериала «Во все тяжкие» попал в мир игр Half-Life (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 августа 2021 11:46
Сообщество : Игромир
Метки: half life   Уолтер Уайт   Юмор   видео   во все тяжкие   прикол   
574
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Пользователь Youtube под ником eli_handle_b․wav решил совместить? казалось бы? несовместимое вещи. Он поместил Уолтера Уайта из сериала «Во все тяжкие» в игру Half-Life 2 и опубликовал получившийся результат в сети.
Во все Фрименовские.

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Метки: half life   Уолтер Уайт   Юмор   видео   во все тяжкие   прикол   
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1k
Bumis Plum Час назад
Ну такое...
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920
Виталий Час назад
Half-Life 3
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