Если бы Уолтер Уайт из сериала «Во все тяжкие» попал в мир игр Half-Life

Автомобили военных для «гражданских» нужд, которые увидишь не каждый день

Темнокожих начали угнетать даже зомби в играх

Не стоило оставлять робота-пылесоса рядом с собаками

Если бы Роналду был кассиром в российском магазине

Девушка потеряла парик во время катания на аттракционе

Трудная дорога в садик