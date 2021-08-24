Если бы Уолтер Уайт из сериала «Во все тяжкие» попал в мир игр Half-Life

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Пользователь Youtube под ником eli_handle_b․wav решил совместить? казалось бы? несовместимое вещи. Он поместил Уолтера Уайта из сериала «Во все тяжкие» в игру Half-Life 2 и опубликовал получившийся результат в сети.
Во все Фрименовские.
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Метки: half life Уолтер Уайт Юмор видео во все тяжкие прикол
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