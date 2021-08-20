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Знакомьтесь, Бубба Притчетт: возможно, самый сильный ребенок в мире

Знакомьтесь, Бубба Притчетт: возможно, самый сильный ребенок в мире (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 августа 2021 10:15
Сообщество : Спорт
Метки: видео   стронгмен   
396
1
1
Известный стронгмен Джерри Притчетт из США, возможно, вырастил самого сильного 10-летнего ребенка на планете и считает, что однажды Бубба станет самым молодым чемпионом мира среди сильнейших мужчин.

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Метки: видео   стронгмен   
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15  комментариев
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47k
noName 2 часа назад
С одной стороны красота,богатырь растёт!А с другой:адово перегружать не окрепший детский организм....аукнется это пацану
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1k
azuver 2 секунды назад
Папаша к старости уже подготовился по полной программе .Ходунки ,костыли и адовы боли всего скелета ему обеспечены.Но видимо он этого ещё не осознаёт,раз готовит сына к инвалидности к 15-20 ти годам.У парнишки итак ноги хаобразные .
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21k
Михаил Сметанкин 15 минут назад
Такие нагрузки надо давать на более менее сформированный скелет. А при таких нагрузках хрен его знает, как он сформируется! Я уже молчу про коленные суставы и межпозвоночные диски!
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35k
Лесли 🥰 38 минут назад
Буба из Одессы))))
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671
ezh28 Час назад
Папаня просто Е@лан
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2k
Дмитрий ! Час назад
Не вырастит нихрена и кучу проблем со здоровьем заработает, итак по щекам видно, что питается одним фастфудом. Папа недалекий.
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4k
sibull Час назад
Единственный вопрос: А на куя это нужно?
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4k
Афанасий Час назад
( да-да, знакомьтесь, будущий 20-ти летний инвалид...
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63k
Viktor 2 часа назад
Загубленное детство, а могёт быть и жизнь!
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9k
Vacony 2 часа назад
а я думал богатыри только на печи рождаются.. там лежат до 33 лет ..и готово.. )
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8k
Andrei 2 часа назад
Дед на приеме у сексопатолога:
Доктор, больше 3-х раз в неделю с женой не получается.
Дед, а лет тебе сколько?
85.
Дед, ну это же превосходно!
Да? А мой сосед говорит, что с женой ежедневно, а ему 95!
Ну так и вы говорите!
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842
Glassy 2 часа назад
10 лет - богатырь. 15 лет - инвалид с железками в позвоночнике. Ну не правильно растущий организм так нагружать.
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80
Николай Тимофеев Glassy 2 часа назад
Соглашусь, скорее всего так и будет... Но надеюсь, что батя-профессионал со штатом массажистов, тренеров, медицинской страховкой и хорошим инвентарём - минимизируют ущерб здоровью.
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