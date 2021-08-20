Знакомьтесь, Бубба Притчетт: возможно, самый сильный ребенок в мире

396
1
1
Известный стронгмен Джерри Притчетт из США, возможно, вырастил самого сильного 10-летнего ребенка на планете и считает, что однажды Бубба станет самым молодым чемпионом мира среди сильнейших мужчин.
Источник:
Ссылки по теме:
- «Назад в будущее» на разных языках: сравнение озвучек
- Сотрудница иркутского кафе против грабителя с ножом
- Как утопить плавающий экскаватор
- Туристы поймали контрабандиста на пляже, причалившего на лодке с наркотиками
- Плечекручение: это вообще законно?
10
Понравилось10
Новости партнёров
Доктор, больше 3-х раз в неделю с женой не получается.
Дед, а лет тебе сколько?
85.
Дед, ну это же превосходно!
Да? А мой сосед говорит, что с женой ежедневно, а ему 95!
Ну так и вы говорите!