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Туристы поймали контрабандиста на пляже, причалившего на лодке с наркотиками

Туристы поймали контрабандиста на пляже, причалившего на лодке с наркотиками (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 августа 2021 10:31
Метки: Наркокурьер   видео   задержание   испания   контрабандист   
267
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Полицейский катер у побережья южной Испании преследовал лодку, полную каннабиса. В последней попытке избежать полиции контрабандисты причалили на пляж. Тем, кто загорал пляже, удалось задержать одного из преступников.

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Метки: Наркокурьер   видео   задержание   испания   контрабандист   
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4  комментария
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2k
Заряд бодрости Час назад
вот даже не в наркоте дело и не в отношении туристов к вопросу распространения наркоты- эти 3,14дары на лодке просто проехались по купающимся и даже на берегу на кого-то наехали.
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264
Гарыч 14 минут назад
Кто пишет вам заголовки к статьям? Существует какой то специально обученный человек, который сочиняет максимально непонятные заголовки?
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5k
Ruk 45 минут назад
я думаю они кинулись его ловить в надежде пару косяков нахаляву срубить
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5k
ДеониS Час назад
Ссылка www.youtube.com
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