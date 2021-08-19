Туристы поймали контрабандиста на пляже, причалившего на лодке с наркотиками

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Полицейский катер у побережья южной Испании преследовал лодку, полную каннабиса. В последней попытке избежать полиции контрабандисты причалили на пляж. Тем, кто загорал пляже, удалось задержать одного из преступников.
Погоня полицейского судна за моторной лодкой контрабандистов завершилась на пляже Мелицена, в испанском городе Гранада.
Один из отдыхающих запечатлел, как двое злоумышленников, уходя от полицейской погони, бросили на суше свой катер. Затем отдыхающим удалось поймать одного контрабандиста, попытавшегося скрыться вместе с сумкой.
Один из отдыхающих запечатлел, как двое злоумышленников, уходя от полицейской погони, бросили на суше свой катер. Затем отдыхающим удалось поймать одного контрабандиста, попытавшегося скрыться вместе с сумкой.
По сообщениям СМИ, оба преступника были задержаны. В брошенной ими моторной лодке были обнаружены 800 килограммов наркотических средств растительного происхождения.
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