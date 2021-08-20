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Как утопить плавающий экскаватор

Как утопить плавающий экскаватор (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 августа 2021 09:08
Метки: видео   понтонный экскаватор   спецтехника   строительная техника   экскаватор   
838
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1
Экскаваторы на понтонно-гусеничном ходу очень редкая и дорогая техника. Этому машинуисту из Турции удалось утопить один из них.

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Метки: видео   понтонный экскаватор   спецтехника   строительная техника   экскаватор   
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1k
laptignu 41 минуту назад
Ничего особенного он не сделал. Даже не начал работать. Получается, что этот плавающий экскаватор - полная х...ня.
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4k
Афанасий 11 минут назад
ну дык, ничто не устоит перед мощью и напором человеческого разума!
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28k
Fat Lynx 12 минут назад
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28
tokik 13 минут назад
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1k
Hallo FreeSpace 21 минуту назад
даже не знал, что такие бывают ...
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6k
klop 56 минут назад
Ковшом помедленнее надо было махать. Что же он перед приездом начальства не потренировался.
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2k
Frank Borman 57 минут назад
Вах! Аллах дал - Аллах взял. Все в руках Аллаха.
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5k
Sanar Час назад
Так всегда бывает, когда один экскаваторщик и 15 начальников.
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79k
Броненосец Потелкам Час назад
Получается, он должен работать только " перед собой", а вбок- его кренит ?
Ну тогда это глупость.
Собственно, у нас на Кубани адыгейцы на левом берегу просто ставят обычный эксковатор на баржу, и черпают мытый песок с отмели.
Баржа елозит буквально 100-200 метров, река моментально приносит новый песок.
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3k
Горожанин Час назад
Докрасовался высшим пилотажем и резкими движениями техники перед начальством, публикой и СМИ. Так всегда и бывает, и не только с экскаваторами.
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