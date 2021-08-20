Как утопить плавающий экскаватор

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Экскаваторы на понтонно-гусеничном ходу очень редкая и дорогая техника. Этому машинуисту из Турции удалось утопить один из них.
Авторский пост
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Ну тогда это глупость.
Собственно, у нас на Кубани адыгейцы на левом берегу просто ставят обычный эксковатор на баржу, и черпают мытый песок с отмели.
Баржа елозит буквально 100-200 метров, река моментально приносит новый песок.