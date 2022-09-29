"Я дала ему 300 рублей!": в Красноярском крае пара россиян попыталась откупиться от сбитого ими пенсионера

Водитель автомобиля Lada Vesta сбил мужчину, который обходил лужу на дороге. А потом не растерялся и сунул дедушке 300 рублей за беспокойство.
82-летний мужчина обходил лужу в Канске (Красноярский край), когда на него наехало авто. Пенсионер упал и испачкался. Из Lada Vest вышли водитель с пассажиркой, дали мужчине 300 рублей и уехали.
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Растерявшийся дедушка ушел домой, и вызвал медиков, которые сообщили об инциденте в дежурную часть. Правоохранители установили личность водителя, сбившего мужчину и уехавшего с места ДТП. Сообщается, что в отношении него составлен административный материал по статье «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием».
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АНТИФИШКИ
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