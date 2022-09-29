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"Я дала ему 300 рублей!": в Красноярском крае пара россиян попыталась откупиться от сбитого ими пенсионера

"Я дала ему 300 рублей!": в Красноярском крае пара россиян попыталась откупиться от сбитого ими пенсионера

Автор:
29 сентября 2022 10:15
Сообщество : Аварии
Метки: Красноярский край   авария   видео   деньги   дтп   откупились   пенсионер   подкуп   сбили человека   
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Водитель автомобиля Lada Vesta сбил мужчину, который обходил лужу на дороге. А потом не растерялся и сунул дедушке 300 рублей за беспокойство.

82-летний мужчина обходил лужу в Канске (Красноярский край), когда на него наехало авто. Пенсионер упал и испачкался. Из Lada Vest вышли водитель с пассажиркой, дали мужчине 300 рублей и уехали.


Растерявшийся дедушка ушел домой, и вызвал медиков, которые сообщили об инциденте в дежурную часть. Правоохранители установили личность водителя, сбившего мужчину и уехавшего с места ДТП. Сообщается, что в отношении него составлен административный материал по статье «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием».

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Красноярский край   авария   видео   деньги   дтп   откупились   пенсионер   подкуп   сбили человека   
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11  комментариев
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712
Александр 48 минут назад
ни стыда ни совести у этих "людей" на ладе
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179
Johnny Espoleto Минуту назад
Настроение у меня дрянь, но есть 5 раз по 300 рублей и знаю лужу на дороге. Дайте мне эту с.ку
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3k
Илья 2 минуты назад
Я можно мне втащить с ноги этим автолюбителям и решить вопрос 300 рублями, может у них есть какой-то прайс? Я б не пожалел бабла чтоб попинать их по луже с такими-то ценниками.
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30k
Slonyash 4 минуты назад
Какая щедрость, мля!
Просто отвратительно!
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31
DrEris 5 минут назад
Вот же уроды.
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766
Жирный бот 6 минут назад
я когда сбил велосипедиста, дал совершенно другую сумму и отвез его в больницу, хотя он сам признал, что был неправ, ломанул с обочины поперек дороги...Но не хотелось мне чтобы дело дало официальный ход, это долго и муторно и поумолчанию виноват водитель. И пофиг что велосипедист с обочины, через сплошную на другую сторону уехать захотел..
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48k
dima423 9 минут назад
за 300 пусть она сосет у тракториста... чтоб прав не лишили и 300 тыс отдаст
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7k
Shtoppi 22 минуты назад
Мля, это ппц... "я ему 300 рублей дала". Это просто какой-то опанный стыд.
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1k
Александр Голованов 22 минуты назад
Мужик на Ладе конечно тот еще упырь, но я бы вместе с ним на "скамеечку" присесть пригласил чиновников, кто отвечает за состояние тротуаров и дорог. Срачь то какой , что куда старичку деваться, только на проезжую часть, чтобы обойти такую лужу и грязь.
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1k
Шурман Полчаса назад
Если за рулем был мужик то сразу под конвоем в военкомат и первую зарплату всю деду .
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765
Олеся К 44 минуты назад
совсем не уважают старость
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