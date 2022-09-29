"Я дала ему 300 рублей!": в Красноярском крае пара россиян попыталась откупиться от сбитого ими пенсионера

Растерявшийся дедушка ушел домой, и вызвал медиков, которые сообщили об инциденте в дежурную часть. Правоохранители установили личность водителя, сбившего мужчину и уехавшего с места ДТП. Сообщается, что в отношении него составлен административный материал по статье «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием».