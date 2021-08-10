Семья случайно выбросила 25 тысяч долларов во время уборки бабушкиного дома

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Семья, которая по ошибке выбросила 25 тысяч долларов, получила их обратно благодаря работникам вывоза мусора. Родственники позвонили в фирму, отвечающую за сбор мусора в округе Лорейн, штат Огайо, и те смогли связаться с водителем грузовика до того, как он добрался до свалки.
Родственники отправились в гости к бабушке, чтобы помочь ей сделать генеральную уборку. Но в какой-то момент старушка всех шокировала, рассказав о припрятанной заначке — конверте с 25000 долларов. Помощники тут же сообразили, что конверт этот отправился в мусорный бак, а сразу после этого по улице проехал мусоровоз.
К счастью, родственники догадались дозвониться в фирму, отвечающую за сбор мусора в данном районе. Те в свою очередь связались с водителем грузовика и велели ему немедленно ехать на базу, где начался поиск денег, счастливо закончившийся через 10 минут — конверт обнаружили. Дэн Шоуи, менеджер центра переработки отходов, рассказал, что ему и команде его коллег было очень приятно обеспечить этой истории счастливый конец.
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Метки: видео деньги конверт мусор накопление
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