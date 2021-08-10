Семья случайно выбросила 25 тысяч долларов во время уборки бабушкиного дома

К счастью, родственники догадались дозвониться в фирму, отвечающую за сбор мусора в данном районе. Те в свою очередь связались с водителем грузовика и велели ему немедленно ехать на базу, где начался поиск денег, счастливо закончившийся через 10 минут — конверт обнаружили. Дэн Шоуи, менеджер центра переработки отходов, рассказал, что ему и команде его коллег было очень приятно обеспечить этой истории счастливый конец.

2021-08-10T10:02:48+03:00