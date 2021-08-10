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Семья случайно выбросила 25 тысяч долларов во время уборки бабушкиного дома

Семья случайно выбросила 25 тысяч долларов во время уборки бабушкиного дома (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 августа 2021 10:02
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: видео   деньги   конверт   мусор   накопление   
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Семья, которая по ошибке выбросила 25 тысяч долларов, получила их обратно благодаря работникам вывоза мусора. Родственники позвонили в фирму, отвечающую за сбор мусора в округе Лорейн, штат Огайо, и те смогли связаться с водителем грузовика до того, как он добрался до свалки.

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Метки: видео   деньги   конверт   мусор   накопление   
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Свирепый Бамбр Полчаса назад
Ну, хоть бабушку не выкинули...
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Ya 16 минут назад
Интересно сколько денег пришлось отдать "поисковикам"? Не поверю что гоняли кучу людей и технику бесплатно.
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