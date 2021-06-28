Животные в Московском зоопарке спасаются ледяным тортом в знойную жару

У всех животных есть возможность отдохнуть от аномальной жары во внутренних вольерах, где даже в самые жаркие дни сохраняется прохлада. В зоопарке также отметили, что среди обитателей есть и те, кто легко справляется с московской жарой. Это верблюды, овцебыки, волки и многие другие. Они уже давно подготовились к лету, сбросив зимние шубы. Овец и альпак, которые не сбрасывают шерсть самостоятельно, сотрудники зоопарка подстригли.

2021-06-28T08:53:45+03:00