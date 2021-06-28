Животные в Московском зоопарке спасаются ледяным тортом в знойную жару

107
1
1
Сотрудники Московского зоопарка сделали специальное мороженое из моркови и яблок и угощяли им медведей, панд и обезьян.
В ледяные "торты" вморожены разные звериные "вкусняшки". Например, медведям и пандам приготовили лед с морковью и яблоками, обезьянам предлагают полакомиться тортиками с ягодами, а хищникам - с мясом.
У всех животных есть возможность отдохнуть от аномальной жары во внутренних вольерах, где даже в самые жаркие дни сохраняется прохлада.
В зоопарке также отметили, что среди обитателей есть и те, кто легко справляется с московской жарой. Это верблюды, овцебыки, волки и многие другие. Они уже давно подготовились к лету, сбросив зимние шубы. Овец и альпак, которые не сбрасывают шерсть самостоятельно, сотрудники зоопарка подстригли.
В зоопарке также отметили, что среди обитателей есть и те, кто легко справляется с московской жарой. Это верблюды, овцебыки, волки и многие другие. Они уже давно подготовились к лету, сбросив зимние шубы. Овец и альпак, которые не сбрасывают шерсть самостоятельно, сотрудники зоопарка подстригли.
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Бегемот против стаи львов: кто кого боится?
- Мама-медведица переходит дорогу со своими непослушными детенышами
- Самка хорька помогла детёнышу преодолеть барьер
- Утренний душ маленькой бегемотихи
- Классные качели! Жираф поднял мальчика
19
Понравилось19
Новости партнёров