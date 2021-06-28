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Животные в Московском зоопарке спасаются ледяным тортом в знойную жару

Животные в Московском зоопарке спасаются ледяным тортом в знойную жару (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 июня 2021 08:53
Сообщество : Животные
Метки: видео   дикие животные   жара   животные   зоопарк   московский зоопарк   
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Сотрудники Московского зоопарка сделали специальное мороженое из моркови и яблок и угощяли им медведей, панд и обезьян.

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Метки: видео   дикие животные   жара   животные   зоопарк   московский зоопарк   
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