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Неудачный и последний день бразильского грабителя

Неудачный и последний день бразильского грабителя (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 ноября 2020 13:34
Сообщество : Криминал
Метки: бразилия   видео   военная полиция   грабитель   ограбление   полицейский   полиция   
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Очередное криминальное видео из солнечной Бразилии с предсказуемым концом. Грабитель зашел в магазин и начал требовать у присутствующих там людей деньги и другие ценности. Однако он не подозревал, что одним из покупателей окажется военный полицейский в штатском.

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Метки: бразилия   видео   военная полиция   грабитель   ограбление   полицейский   полиция   
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71k
Броненосец Потелкам Полчаса назад
В России полицейский присел бы за такое.
Лет на 5....
Нет требования сложить оружие
Не представился, ксиву не показал
Нет предупредительного выстрела
Применил оружие в местах массового скопления граждан
Тяжесть последствий (смерть преступника) несоразмерна тяжести совершенного им противоправного деяния
Не оказал первую медпомощь подстреленной твари......
.
именно поэтому в России такое - невозможно !
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33k
dima423 Броненосец Потелкам 19 минут назад
ну у нас слава богу и не бразилия, у нас средь беда дня магазины не грабят со стволами) Будет у нас такая жопа как в бразилии (не дай бог) и у нас будут полномочия у ментов такие))
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341
Остап Ива́нович. 22 минуты назад
Печально что наповал а то радовал би интернет новыми ограблениями..
Печально что наповал а то радовал би интернет новыми ограблениями..
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