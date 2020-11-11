Неудачный и последний день бразильского грабителя

Очередное криминальное видео из солнечной Бразилии с предсказуемым концом. Грабитель зашел в магазин и начал требовать у присутствующих там людей деньги и другие ценности. Однако он не подозревал, что одним из покупателей окажется военный полицейский в штатском.
Страж правопорядка выждал момент и выстрелил в налетчика. От полученного огнестрельного ранения преступник скончался на месте.
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Лет на 5....
Нет требования сложить оружие
Не представился, ксиву не показал
Нет предупредительного выстрела
Применил оружие в местах массового скопления граждан
Тяжесть последствий (смерть преступника) несоразмерна тяжести совершенного им противоправного деяния
Не оказал первую медпомощь подстреленной твари......
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именно поэтому в России такое - невозможно !