Неудачный и последний день бразильского грабителя

Очередное криминальное видео из солнечной Бразилии с предсказуемым концом. Грабитель зашел в магазин и начал требовать у присутствующих там людей деньги и другие ценности. Однако он не подозревал, что одним из покупателей окажется военный полицейский в штатском.

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