В Бразилии ДТП помогло преступнику сбежать от полицейских

Удирающий вместе с сообщником от полицейских мужчина не справился с управлением двухколесного транспортного средства и попал в ДТП. Казалось бы, от правосудия уйти не удалось и пора начинать задумываться о тюрьме. Однако именно авария помогла как минимум одному из преступников скрыться от стражей правопорядка.
Второму беглецу, похоже, повезло гораздо меньше и он так и остался на месте ДТП.
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