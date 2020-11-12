В Бразилии ДТП помогло преступнику сбежать от полицейских

Удирающий вместе с сообщником от полицейских мужчина не справился с управлением двухколесного транспортного средства и попал в ДТП. Казалось бы, от правосудия уйти не удалось и пора начинать задумываться о тюрьме. Однако именно авария помогла как минимум одному из преступников скрыться от стражей правопорядка.

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