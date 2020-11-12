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В Бразилии ДТП помогло преступнику сбежать от полицейских

В Бразилии ДТП помогло преступнику сбежать от полицейских (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 ноября 2020 11:56
Сообщество : Аварии
Метки: авария   автобус   бразилия   видео   дтп   погоня   полицейские   полиция   
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Удирающий вместе с сообщником от полицейских мужчина не справился с управлением двухколесного транспортного средства и попал в ДТП. Казалось бы, от правосудия уйти не удалось и пора начинать задумываться о тюрьме. Однако именно авария помогла как минимум одному из преступников скрыться от стражей правопорядка.

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Метки: авария   автобус   бразилия   видео   дтп   погоня   полицейские   полиция   
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3  комментария
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951
Алексей Астин 41 минуту назад
Пассажира точно не заметили, а вот управлявшего отсекли и помчали дальше за ним, на 0:25 той секунде видно как полицейский продолжил движение. Видимо помчал за сбежавшим пилотом...
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951
Алексей Астин 42 минуты назад
на 0:25 секунде видно, как полицейские дальше помчали, видимо драйвер всё же побежал....
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21k
Dobry vojak Svejk 52 минуты назад
Живучий, сучёк.
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