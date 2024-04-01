«Спасите-помогите!»: на видео попал медведь, испуганно убегающий от кота

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Котики только кажутся милыми пушистиками, но порой они могут быть самыми грозными хищниками, способными защищать дом и хозяев не хуже, чем огромные псы-охранники. Например, котофей из этого видео умудрился до чертиков напугать медведя, который подошел слишком близко к его дому.
Котейка не просто отпугнул косолапого от своего жилища, но еще и погнал его в сторону леса, видимо, чтобы убедиться в том, что зверь точно не вернется. Мишутка не стал связываться с грозным пушистиком и стал удирать от него со всех лап. И правильно. Мало ли на что способен этот котяра.
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