«Спасите-помогите!»: на видео попал медведь, испуганно убегающий от кота

Котейка не просто отпугнул косолапого от своего жилища, но еще и погнал его в сторону леса, видимо, чтобы убедиться в том, что зверь точно не вернется. Мишутка не стал связываться с грозным пушистиком и стал удирать от него со всех лап. И правильно. Мало ли на что способен этот котяра.