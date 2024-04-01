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«Спасите-помогите!»: на видео попал медведь, испуганно убегающий от кота

«Спасите-помогите!»: на видео попал медведь, испуганно убегающий от кота

Автор:
01 апреля 2024 09:28
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Медведь   животные   испуг   кот   страх   убегающий от кота   
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Котики только кажутся милыми пушистиками, но порой они могут быть самыми грозными хищниками, способными защищать дом и хозяев не хуже, чем огромные псы-охранники. Например, котофей из этого видео умудрился до чертиков напугать медведя, который подошел слишком близко к его дому.

Котейка не просто отпугнул косолапого от своего жилища, но еще и погнал его в сторону леса, видимо, чтобы убедиться в том, что зверь точно не вернется. Мишутка не стал связываться с грозным пушистиком и стал удирать от него со всех лап. И правильно. Мало ли на что способен этот котяра.

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Метки: Видео   Медведь   животные   испуг   кот   страх   убегающий от кота   
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3  комментария
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34
Друг Человека 40 минут назад
Мне показалось или это был медвеженок?
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28k
Sheir 37 минут назад
Это же Василий! Опять мясо добывает.
Ссылка youtu.be
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716
Zmey8838 43 минуты назад
Красафчег!
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 2953 поста (2862 в горячем)

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