Безудержное веселье на небольшом концерте в Пензенской области

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Очевидец запечатлел непередаваемую атмосферу небольшого концерта в Пензенской области. Во время просмотра ролика можно заметить, что все VIP-места уже заняты.
Хорошо поработали - хорошо отдохнули? Атмосферность зашкаливает.
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Метки: Концерт Юмор видео неожиданно прикол
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