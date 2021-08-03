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Безудержное веселье на небольшом концерте в Пензенской области

Безудержное веселье на небольшом концерте в Пензенской области (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 августа 2021 13:32
Сообщество : Юмор
Метки: Концерт   Юмор   видео   неожиданно   прикол   
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Очевидец запечатлел непередаваемую атмосферу небольшого концерта в Пензенской области. Во время просмотра ролика можно заметить, что все VIP-места уже заняты.

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Метки: Концерт   Юмор   видео   неожиданно   прикол   
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4  комментария
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−31
Андрей 14 минут назад
А чему удивляться? Есть Москва, и есть все что вне её) Пример на видео)
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38k
dima423 19 минут назад
а чейто она выступает на автобусной остановке чтоль?))
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2k
Hunde Beißer2 21 минуту назад
Красиво отдыхают!С душой!
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9k
Sasa Полчаса назад
Умеют люди прикалываться!
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