Открытие модуля "Наука"

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Видео с МКС. Космонавты впервые заходят в новый модуль "Наука", который на днях запустили на орбиту и пристыковали к орбитальной станции.
Открывают модуль космонавты Новицкий и Дубров.
Открывают модуль космонавты Новицкий и Дубров.
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Как помещение - очень хорошо. У нас прибавиться свободное место , для запасов , оборудования и тд.
А интересно , оборудование и приборы у него тоже 15- 20 летней давности ? за это время технологии и электроника шагнули вперед.
для понятного сравнения новейший телефон 2005 года
Технические характеристики Samsung D600.
Процессор: 104 Мгц,
Память: 62 Мб + 1 Гб, microSD,
Аккумулятор: 850 мА*ч Li-Pol,
Камера: 2 мпикс,