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Открытие модуля "Наука"

Открытие модуля "Наука" (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 августа 2021 12:25
Сообщество : Наука
Метки: Россия   видео   космос   
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Видео с МКС. Космонавты впервые заходят в новый модуль "Наука", который на днях запустили на орбиту и пристыковали к орбитальной станции.
Открывают модуль космонавты Новицкий и Дубров.

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Метки: Россия   видео   космос   
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13  комментариев
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Евгений Кондратьев 2 часа назад
Счастье то какое

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18k
иванов дмитрий 5 минут назад
Этому модулю 15-20 лет .
Как помещение - очень хорошо. У нас прибавиться свободное место , для запасов , оборудования и тд.
А интересно , оборудование и приборы у него тоже 15- 20 летней давности ? за это время технологии и электроника шагнули вперед.
для понятного сравнения новейший телефон 2005 года
Технические характеристики Samsung D600.
Процессор: 104 Мгц,
Память: 62 Мб + 1 Гб, microSD,
Аккумулятор: 850 мА*ч Li-Pol,
Камера: 2 мпикс,
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16k
Александр Сучков Полчаса назад
я читал тут, что какая то гайка или какой то болт улетел в космос при открытии)))
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15k
Maks Es Час назад
Интересно посмотреть, как обычно выглядит объем, заброшенный на орбиту. Все внутри загружено грузами так, что не пролезть. На переднем плане, к примеру, детали погрузчика ЕРА, который европейцы изготовили для Науки. Дальше - скафандры, судя по всему. Между ними - контейнеры с чем-то опасным, возможно - кислород.
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5k
Ruk Час назад
а перед этим комп глюканул и повключал маневровые двигатели в разные стороны и спалил всё топливо. запустили б туда кошку какую ни будь, для начала
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19k
Не местный 2 часа назад
Что такое ВПЕРО???
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