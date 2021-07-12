Нападение на таксиста в Ярославле

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Появились подробности недавнего нападения на таксиста. Мужчина подъехал к Ленинскому рынку в Ярославле ранним утром 9 июля и стал свидетелем драки. Водитель решил запечатлеть агрессивных людей на свой смартфон и вскоре пожалел об этом.
Присутствует ненормативная лексика.
Двое участников драки заметили снимавшего их мужчину и совершили нападение. С криком «Ты что, с ними?» они подбежали к машине такси и начали бить по стеклам. Один из агрессоров несколько раз ударил автора видео молотком.
Комментарий от таксиста:
Здравствуйте. Мне нужна ваша помощь. Дело в том что я подрабатываю в такси и сегодня в 4 утра на ул. Чкалова 17, г. Ярославль было совершено нападение. Двое неизвестных с молотками накинулись сначала на клиентов потом уже на меня. Пострадала и машина и так же я. Удар пришелся на ногу в результате чего образовалась гематома (хорошо хоть не перелом). Но дело в том, что я оказался вообще не причем. Мое дело маленькое - отвез привез и все. Сразу прошу прощения за мат, по другому никак не получалось выражаться. Прошу вас если вы владеете какой либо информацией по поводу этих людей, дайте знак. Всем добра.
Комментарий от таксиста:
Здравствуйте. Мне нужна ваша помощь. Дело в том что я подрабатываю в такси и сегодня в 4 утра на ул. Чкалова 17, г. Ярославль было совершено нападение. Двое неизвестных с молотками накинулись сначала на клиентов потом уже на меня. Пострадала и машина и так же я. Удар пришелся на ногу в результате чего образовалась гематома (хорошо хоть не перелом). Но дело в том, что я оказался вообще не причем. Мое дело маленькое - отвез привез и все. Сразу прошу прощения за мат, по другому никак не получалось выражаться. Прошу вас если вы владеете какой либо информацией по поводу этих людей, дайте знак. Всем добра.
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Ну а что - закрылся в машине, в безопасности. Телефон выставил из укрытия. Всё чётко.