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Нападение на таксиста в Ярославле

Нападение на таксиста в Ярославле (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 июля 2021 08:38
Сообщество : Криминал
Метки: Россия   видео   нападение   такси   ярославль   
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Появились подробности недавнего нападения на таксиста. Мужчина подъехал к Ленинскому рынку в Ярославле ранним утром 9 июля и стал свидетелем драки. Водитель решил запечатлеть агрессивных людей на свой смартфон и вскоре пожалел об этом.

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Метки: Россия   видео   нападение   такси   ярославль   
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4  комментария
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7k
Перст Указующий 16 минут назад
нефиг снимать уважаемых людей
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33k
Alex 11 секунд назад
Обезьяньи разборки. Походу абхазы.
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5k
Shade116 4 минуты назад
Заяву в полицию никак?
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27k
Игорь 12 минут назад
Ахаха! Умный такой, думает щас видосик прикольный сниму, потом друганам покажу - поугараем вместе.
Ну а что - закрылся в машине, в безопасности. Телефон выставил из укрытия. Всё чётко.
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