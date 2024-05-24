Мужчина сделал себе держатель для пива

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Мужчина продемонстрировал держатель для пива, в котором можно носить 4 банки пенного напитка. Каждая допитая банка быстро меняется на новую.
Теперь осталось добавить сюда систему охлаждения.
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поставить нельзя, наклонять с открытой банкой опасно, крепление для банки не факт что долго продержится, рука постоянно занята... не. лучше шлем
Затрахаешься ходить с согнутой и еще и с грузом
И всë же, по настроению зануды:
Все банки в обойме взбалтываются при каждом поднимании и опускании руки.
Начиная со второй он будет наслаждаться только пеной.
Пара-пара-пам! Фьють!)