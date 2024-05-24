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Мужчина сделал себе держатель для пива

Мужчина сделал себе держатель для пива

Автор:
24 мая 2024 07:50
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Видео   Прикол   Юмор   алкоголь   держатель   пиво   
1083
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Мужчина продемонстрировал держатель для пива, в котором можно носить 4 банки пенного напитка. Каждая допитая банка быстро меняется на новую.

Теперь осталось добавить сюда систему охлаждения.

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   алкоголь   держатель   пиво   
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4  комментария
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17k
Booka1a Полчаса назад
ну не.
поставить нельзя, наклонять с открытой банкой опасно, крепление для банки не факт что долго продержится, рука постоянно занята... не. лучше шлем
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8k
Евгений Д 2 минуты назад
А руку вниз выпрямить не получится- прольется напиток.
Затрахаешься ходить с согнутой и еще и с грузом
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11k
Клёст 17 минут назад
Юмор несомненно понятен))
И всë же, по настроению зануды:
Все банки в обойме взбалтываются при каждом поднимании и опускании руки.
Начиная со второй он будет наслаждаться только пеной.
Пара-пара-пам! Фьють!)
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56k
Aleksandr 18 минут назад
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Forestdude
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