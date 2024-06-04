FISHKINET
Сообщество Юмор 18939 постов • 3691 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор
Мужик пытался купить пиво в магазине кальянов

Мужик пытался купить пиво в магазине кальянов

Автор:
04 июня 2024 10:07
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Юмор   магазин кальянов   пиво   пьяный мужик   
873
1
1

Пьяный мужик зашёл в магазин кальянов и попытался купить пиво. Он называл продавца Ванечкой, отправлял ему воздушные поцелуи, пел песни и умолял продать пенное.

Узнав, что Ваня — боксёр, покупатель быстро удалился из помещения.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Видео   Прикол   Юмор   магазин кальянов   пиво   пьяный мужик   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
liveevil Полчаса назад
Напомнило)
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Андрей Иванов Полчаса назад
Приходит мужик в АПТЕКУ:
- У Вас хлеб свежий есть? - спрашивает.
Аптекарша отвечает:
- Да вы что? Это же аптека!!!
Мужик вытаскивает бейсбольную биту и как зарядит ей в голову!
Уходит.
Приходит на следующий день:
- У Вас хлеб свежий появился?
Ответ тот же.
Реакция мужика аналогичная.
Так повторяется еще пару дней.
Собирается коллектив аптеки.
Директор:
- Если так будет продолжаться и дальше, этот придурок убьет аптекаршу!
Давайте возьмем хлеба.
На следующий день мужик приходит:
- У Вас молоко свежее есть?
Аптекарь:
- Вы же все время хотели хлеба. Мы его завезли.
Мужик опять вытаскивает бейсбольную биту и как зарядит аптекарше в голову!:
- Мне теперь МОЛОКО нужно, хлеб для меня уже в ГАЛАНТЕРЕЮ завезли!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 4185 постов (3994 в горячем)
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1347370



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Евгения Симонова
Евгения Симонова
А у нас во дворе есть бандитов толпа
А у нас во дворе есть бандитов толпа
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
Как Пётр I подсадил Россию на табак
Как Пётр I подсадил Россию на табак
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бедолаги

Лучшие демотиваторы
Записка из детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#интересно#история#кот#авто аварии#Москва#собака#Еда#деньги
#в мире#Прикол#автомир#забавно#ДТП#интересное#новости#Жизнь#фильм#СССР
#животные#Юмор#машина#автомобили#аварии#кошка#удивительно#Реакция#милота#полиция
Пивная трагедия Пивная трагедия Всё, что нужно знать о женской логике Всё, что нужно знать о женской логике Мужчина сделал себе держатель для пива Мужчина сделал себе держатель для пива Мужчина нашёл, чем себя мотивировать Мужчина нашёл, чем себя мотивировать Розыгрыш бати на кухне Розыгрыш бати на кухне

На что жалуетесь?

Вернуться