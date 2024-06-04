Мужик пытался купить пиво в магазине кальянов

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Пьяный мужик зашёл в магазин кальянов и попытался купить пиво. Он называл продавца Ванечкой, отправлял ему воздушные поцелуи, пел песни и умолял продать пенное.
Узнав, что Ваня — боксёр, покупатель быстро удалился из помещения.
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Метки: Видео Прикол Юмор магазин кальянов пиво пьяный мужик
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- У Вас хлеб свежий есть? - спрашивает.
Аптекарша отвечает:
- Да вы что? Это же аптека!!!
Мужик вытаскивает бейсбольную биту и как зарядит ей в голову!
Уходит.
Приходит на следующий день:
- У Вас хлеб свежий появился?
Ответ тот же.
Реакция мужика аналогичная.
Так повторяется еще пару дней.
Собирается коллектив аптеки.
Директор:
- Если так будет продолжаться и дальше, этот придурок убьет аптекаршу!
Давайте возьмем хлеба.
На следующий день мужик приходит:
- У Вас молоко свежее есть?
Аптекарь:
- Вы же все время хотели хлеба. Мы его завезли.
Мужик опять вытаскивает бейсбольную биту и как зарядит аптекарше в голову!:
- Мне теперь МОЛОКО нужно, хлеб для меня уже в ГАЛАНТЕРЕЮ завезли!!!!