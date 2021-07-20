Забавная реакция собаки на фокус хозяина

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Парень решил запечатлеть реакцию своей собаки на фокус с исчезновением. Использованное в качестве реквизита печенье сделало видео забавным.
Тот самый момент, когда лучший друг съедает последнюю вкусняшку.
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Пёс не исчезновению печенья удивился, а тому, что с ним не поделились.