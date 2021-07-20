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Забавная реакция собаки на фокус хозяина

Забавная реакция собаки на фокус хозяина (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 июля 2021 09:13
Сообщество : Животные
Метки: Печенье   Реакция   Юмор   видео   прикол   фокус   хаски   
537
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Парень решил запечатлеть реакцию своей собаки на фокус с исчезновением. Использованное в качестве реквизита печенье сделало видео забавным.

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Метки: Печенье   Реакция   Юмор   видео   прикол   фокус   хаски   
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9  комментариев
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3k
Димка Смола/67 Час назад
Если бы тебе за шторкой так ухи натянули бы ты бы и ни так глаза выпучил!!! Увидел тик-токера дай леща бездельнику !!!
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25k
Ashabad Полчаса назад
Сцука!... Не, пёсель-то может кобель...
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3k
GelmuT_nec Полчаса назад
Пес осознал, что он тоже фокусник!
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58
punduga Полчаса назад
Собака то живая хоть?
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537
робт 41 минуту назад
Ссылка coub.com
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8k
Izrin Maria Час назад
Собаки, в отличие от "тик-токеров", отлично знают, куда исчезает печенье.
Пёс не исчезновению печенья удивился, а тому, что с ним не поделились.
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6k
klop Час назад
Эти постановщики куевы уже весь интернет засрали
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3k
aed Час назад
Собака-акуевака )
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27k
Игорь Час назад
Я не понял из материала - интернет взорван или как?!
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