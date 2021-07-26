Не самый простой способ заваривания чая

FISHKINET
«Устрой истерику». Что стало с блондинками из трех резонансных ДТП (7 фото + 1 видео) «Устрой истерику». Что стало с блондинками из трех резонансных ДТП... 15 уникальных мест и удивительных достопримечательностей планеты 15 уникальных мест и удивительных достопримечательностей планеты "Я отвечу на понятном тебе языке": Лебедева, пошутившего о пожарах в Якутии, послали на три буквы "Я отвечу на понятном тебе языке": Лебедева, пошутившего о пожарах... «Владик, мамка заругает!»: как сложилась судьба упитанного мальчика из «Жмурок» «Владик, мамка заругает!»: как сложилась судьба упитанного... Моника... Моника... Момент аварии на скорости 230 км/ч попал на камеру Момент аварии на скорости 230 км/ч попал на камеру Выступление русского парня на популярном шоу "America's Got Talent" Выступление русского парня на популярном шоу "America's Got Talent" Семь актеров из сериала «Ликвидация», которые больше никогда не снимутся в кино Семь актеров из сериала «Ликвидация», которые больше никогда не... 20 пропитанных историей фотографий, глядя на которые хочется отправиться в прошлое 20 пропитанных историей фотографий, глядя на которые хочется... Интересные фотографии 1990 -х. 3 Интересные фотографии 1990 -х. 3 Мультфильм "Бременские музыканты'-шедевр без наград Мультфильм "Бременские музыканты'-шедевр без наград Смешные комментарии из соц.сетей Смешные комментарии из соц.сетей 30 забавных примеров человеческой глупости и недальновидности 30 забавных примеров человеческой глупости и недальновидности В Нижегородской области трактором оттаскивали горящий локомотив от цистерн с топливом В Нижегородской области трактором оттаскивали горящий локомотив от... Чудики и не только в метро Чудики и не только в метро Неизвестный Юрий Никулин Неизвестный Юрий Никулин Музыкант The Kiffness создал новый музыкальный шедевр с мяукающим котом Музыкант The Kiffness создал новый музыкальный шедевр с мяукающим... 24 истории об ужасных начальниках 24 истории об ужасных начальниках Корабль с гигантскими подводными крыльями Корабль с гигантскими подводными крыльями
Главная > Видео 
Не самый простой способ заваривания чая

Не самый простой способ заваривания чая (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 июля 2021 10:39
Метки: видео   креатив   чай   чайный пакетик   
219
1
1
Мужчина показал оригинальный способ заваривания чая в пакетике, который под силу далеко не каждому. Настоящий профессионал своего дела!

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: видео   креатив   чай   чайный пакетик   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
«Продам за полтора миллиона». А на Фишках можно забрать бесплатно! «Продам за полтора миллиона». А на Фишках можно забрать бесплатно! Авторы "Киберфермы" опубликовали новое видео с Наливкиным, роботами и танцующим "Рогозиным" Авторы "Киберфермы" опубликовали новое видео с Наливкиным, роботами и танцующим "Рогозиным" Если бы баги и глюки из видеоигр перенеслись в реальную жизнь Если бы баги и глюки из видеоигр перенеслись в реальную жизнь Выступление русского парня на популярном шоу "America's Got Talent" Выступление русского парня на популярном шоу "America's Got Talent" Вот так порыбачили! Типичный отдых мужской компании Вот так порыбачили! Типичный отдых мужской компании Креативный и безумный пример рекламы из Азии Креативный и безумный пример рекламы из Азии
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

560234



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Американский чиновник назвал чернокожую коллегу "домашним ниггером"
0
126
Американский чиновник назвал чернокожую коллегу "домашним ниггером"
Моника...
0
72
Моника...
﻿
Набирающие популярность
Интересные факты о породе кардиган вельш—корги
0
18
Интересные факты о породе кардиган вельш—корги
На украине запустили в стратосферу борщ
0
51
На украине запустили в стратосферу борщ
«Устрой истерику». Что стало с блондинками из трех резонансных ДТП (7 фото + 1 видео)
«Устрой истерику». Что стало с блондинками из трех резонансных ДТП (7 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Лето 2021
4
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#история#картинки#приколы#люди#комментарии#в мире#на различный вкус#фильм
#фото#факты#фотографии#подборка#прикольные#познавательно#смешные#спорт#полиция
#Юмор#СССР#кино#Россия#животные#прикол#шоу бизнес#природа#страна

На что жалуетесь?

Вернуться