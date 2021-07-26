Не самый простой способ заваривания чая

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Мужчина показал оригинальный способ заваривания чая в пакетике, который под силу далеко не каждому. Настоящий профессионал своего дела!
Дальнобойщик, который не ищет легких путей.
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Метки: видео креатив чай чайный пакетик
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