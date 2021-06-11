Поляк и свекольная закваска

353
1
1
Мужчина решил открыть бутылку со свекольной закваской, однако все пошло не по плану. Как "нарядно" стала выглядеть его кухня можно посмотреть в видео.
Последствия неудачного вскрытия бутылки со свекольной закваской. Теперь долго придется всё оттирать.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Свердловской области мужики взорвали банкомат Сбербанка в "Пятёрочке" и разбогатели на миллион
- Одно из самых крупных за последние годы землетрясений произошло в Японии
- Парень 11 раз не ответил на звонок девушки и вот что произошло с его квартирой
- В Крыму передрались тренеры юношеских футбольных команд
- Что будет с машиной, если в нее ударила молния
Метки: видео поляк последствия свекольная закваска
19
Понравилось19
Новости партнёров