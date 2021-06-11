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Поляк и свекольная закваска

Поляк и свекольная закваска (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 июня 2021 09:35
Сообщество : Юмор
Метки: видео   поляк   последствия   свекольная закваска   
353
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Мужчина решил открыть бутылку со свекольной закваской, однако все пошло не по плану. Как "нарядно" стала выглядеть его кухня можно посмотреть в видео.

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Метки: видео   поляк   последствия   свекольная закваска   
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3k
Борис Карабанов 2 часа назад
Сильно пшекнула бутылка.
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681
SavageTi 9 минут назад
У них кроме Курвы есть какие то ругательства?
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27k
EvilHomer 21 минуту назад
Курва пердоле, что сказать.
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11k
Eltiftel Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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1k
hangukhangukovich 45 минут назад
Ссылка youtu.be
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12k
Юрий Николаевич 48 минут назад
Я дома решил сделать шампанское, лет 15-16 было. Намял винограда, запихнул в бутылку из под шампанского, добавил сахар, заткнул пробкой и поставил к батарее. На 3, или 4 день ночью услышал шипение. Решил проверить как там шампанское. Тронул пробку и она тут же бахнула. Мало того что в лобешник пробкой прилетело, но и всю комнату украсило забродившими ошметками винограда и постель намочило. Пол ночи оттирал, чтоб родаки не запалили.
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1k
Herr Mannelig Час назад
Сколько боли в его "курва".
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Иван 2 часа назад
Одним словом КУРВА!)))
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