Радиоуправляемый самолет из мусора

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Мужчина с прямыми руками собрал корпус радиоуправляемого самолета из мусора и дополнил его завалявшейся дома "начинкой". Процесс сборки он запечатлел на видео.
Голь на выдумки хитра!
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