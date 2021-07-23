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Радиоуправляемый самолет из мусора

Радиоуправляемый самолет из мусора (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 июля 2021 08:48
Метки: авиамоделизм   видео   интересно   моделизм   мусор   самолет   сборка   своими руками   
481
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Мужчина с прямыми руками собрал корпус радиоуправляемого самолета из мусора и дополнил его завалявшейся дома "начинкой". Процесс сборки он запечатлел на видео.

Источник:

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Метки: авиамоделизм   видео   интересно   моделизм   мусор   самолет   сборка   своими руками   
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11k
Вася 3 часа назад
толково и не жалко если что. В принципе, если есть моторчик и сервы, то можно хоть..

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39
Евгений Бородушкин 3 часа назад
украинец?
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