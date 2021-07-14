В Екатеринбурге трамвай сбил женщину-кондуктора

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В Екатеринбурге на трамвайном кольце возле площади Субботников произошло ДТП с участием кондуктора. Женщина получила перелом костей таза и травмы внутренних органов.
Происшествие попало на камеру видеонаблюдения.
— Она вышла из трамвая и пошла в соседний вагон, чтобы попросить водителя проехать вперед. При движении второй вагон задел женщину, и ее отбросило на попутный трамвай, — сообщили порталу E1.RU в ГИБДД Екатеринбурга.
— Она вышла из трамвая и пошла в соседний вагон, чтобы попросить водителя проехать вперед. При движении второй вагон задел женщину, и ее отбросило на попутный трамвай, — сообщили порталу E1.RU в ГИБДД Екатеринбурга.
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Метки: видео дтп екатеринбург кондуктор трамвай
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Интересно, а что мешает разнести базу катков на края, чтоб не было "занос 1.2м". Есть спецы, кто объяснит?