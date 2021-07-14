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В Екатеринбурге трамвай сбил женщину-кондуктора

В Екатеринбурге трамвай сбил женщину-кондуктора (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 июля 2021 12:21
Метки: видео   дтп   екатеринбург   кондуктор   трамвай   
409
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В Екатеринбурге на трамвайном кольце возле площади Субботников произошло ДТП с участием кондуктора. Женщина получила перелом костей таза и травмы внутренних органов.

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Метки: видео   дтп   екатеринбург   кондуктор   трамвай   
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Свирепый Бамбр 2 часа назад
Закружил в танце.
Интересно, а что мешает разнести базу катков на края, чтоб не было "занос 1.2м". Есть спецы, кто объяснит?
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16k
RDen Час назад
"площади Субботников". 46 лет живу в Екатеринбугре, даж не знал, что она так называется. Хотя, хоть и очень давно бывал на ней пару раз. (просто мне в том районе нечего делать)
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