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Авария дня. Не проскочил

Авария дня. Не проскочил (4 фото + 1 видео)

Автор:
16 апреля 2021 10:40
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   трамвай   
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В Самаре на пересечении улиц Советской и Енисейской водитель внедорожника решил проскочить перед трамваем, но не смог. После столкновения машина снесла столб и перевернулась на крышу.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   трамвай   
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10  комментариев
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46k
Нанук Паналык 2 часа назад
Никуя себе пейзажи!Самару бомбили штоле недавно!
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Серга 20 секунд назад
столб жалко
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7k
Cornho Час назад
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Johnny

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