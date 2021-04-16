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В Самаре на пересечении улиц Советской и Енисейской водитель внедорожника решил проскочить перед трамваем, но не смог. После столкновения машина снесла столб и перевернулась на крышу.
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— Водитель внедорожника решил проскочить перед трамваем, но произошло столкновение. По информации очевидцев, у автомобилиста были признаки алкогольного опьянения. Он остался жив, — рассказали активисты «Ночного патруля».
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