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Забавный бульдожек ловко гоняет на скейте

Забавный бульдожек ловко гоняет на скейте (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 июля 2021 08:48
Сообщество : Животные
Метки: бульдог   видео   животные   скейт   скейтборд   собака   
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Удивительный бульдог из Китая по кличке Бай Цай (Капуста) прославился благодаря своему таланту ловко гонять по улицам на скетборде.

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Метки: бульдог   видео   животные   скейт   скейтборд   собака   
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Александр Иванов Час назад
Прямо тащится!
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Лан не урчи

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