Забавный бульдожек ловко гоняет на скейте

101
1
1
Удивительный бульдог из Китая по кличке Бай Цай (Капуста) прославился благодаря своему таланту ловко гонять по улицам на скетборде.
Животное мастерски освоило катание на скейтборде, что кадры, снятые в Китае, не могут не вызвать восхищение, а то и зависть. Талантливый четвероногий экстремал готов разгоняться, объезжать препятствия и даже вставать на доске задом наперёд.
Многие зрители отмечают, что дело тут не только в хозяйской дрессировке — скорей всего, главному герою просто нравится передвижение на больших скоростях и выполнение трюков.
Источник:
Ссылки по теме:
- Весельчаки поставили над своей собакой забавный эксперимент
- Не стоит оставлять собаку одну в машине
- Смелая маленькая собака загнала молодого медведя на дерево
- Выгул собак завершился дракой хозяев на пешеходном переходе
- Граница на замке: cобаки подглядывают за прохожими через дырки в заборе
14
Понравилось14
Новости партнёров