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Как внезапно и нелепо может закончиться многолетняя женская дружба

Как внезапно и нелепо может закончиться многолетняя женская дружба (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 мая 2021 10:26
Сообщество : Юмор
Метки: верность   видео   любовь   отношения   подруги   тест на верность   
2255
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Блогер подошел к компании девушек и предложил одной из них пройти своеобразный тест на верность. Парень попросил подруг девушки позвонить её молодому человеку и предложить погулять с ними.

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Метки: верность   видео   любовь   отношения   подруги   тест на верность   
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21  комментарий
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31k
Опаньки 2 часа назад
я давно не смотрел ничего более тупого
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22k
Slawa49 2 минуты назад
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2k
Paul 21 минуту назад
А никого не смутило то, что он вот так легко согласился? Кажется мне не первый раз он с ними тусить собрался без её ведома...
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542
Ольга 22 минуты назад
У меня одна мысль в голове. Она еб...ая. Парень мудак, а она на них срывается. Сама же разрешила звонить. Они что, должны были сказать "о нет, мы не такие, мы не будем звонить твоему парню"? И подруга верно сказала, что это могли быть и не они, а вообще левые бабы. Ну дууууууура, просто жесть.
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21k
Михаил Сметанкин 23 минуты назад
"Ай ма Эшлииииииии. Ви джаст трай ту лииииииииив. Бат вы хез нот а рааааааааааайд"
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13k
Совранский Полчаса назад
Мне пофиг на обиженку. Но парня я понимаю! - глупо отказаться))))))))))))))))))))))
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32k
Alex Полчаса назад
Бабы дуры
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−2
с миру по нитке 57 минут назад
у приматов так же только они не делают из этого пранк.
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13
Pabl Час назад
Блондинки. Просто четыре блондинки и больше ничего
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4k
Мистер Фикс Час назад
Я думаю на остальных 99% видео женщины негра послали найух
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248
Елена Букреева Час назад
Она просто сбрасывает эмоции из-за обиды на ситуацию. Ее перед всеми опозорили, оказалось, что парень бл*дун, часть вины этого позора есть и на подружках. Если бы они отказались так реалистично изобразить подкат, она не была бы унижена. Когда расстанется с парнем, помирится с девками.
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2
Javier 2 часа назад
Блондинка)))
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1k
Александр Сергеевич 2 часа назад
Надо было попросить прохожего мужика позвонить тёлке этого нигера, интересно было бы посмотреть на его реакцию.
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13k
Serg2001 2 часа назад
"Ж" - женская логика... )
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15k
Денис 2 часа назад
Странная тёлка. Две её подруги правы, она же согласилась, чтобы они ему позвонили.
Кстати та, что в дырявых штанах норм так. Правда переодеться им бы всем не мешало.
А вообще, я думаю, что они её через минутку догнали, накатили вместе по мартини, поплакали какие мужики козлы и зависли с этим негром и его пятью дружками, типа "отомстили"
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20k
hebpat 2 часа назад
парню просто повезло, что так вышло - она непроходимо тупа
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