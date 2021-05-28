Как внезапно и нелепо может закончиться многолетняя женская дружба

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Блогер подошел к компании девушек и предложил одной из них пройти своеобразный тест на верность. Парень попросил подруг девушки позвонить её молодому человеку и предложить погулять с ними.
Женская логика и дружба во всей красе.
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Кстати та, что в дырявых штанах норм так. Правда переодеться им бы всем не мешало.
А вообще, я думаю, что они её через минутку догнали, накатили вместе по мартини, поплакали какие мужики козлы и зависли с этим негром и его пятью дружками, типа "отомстили"