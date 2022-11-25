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Сообщество Без кота и жизнь не та 1456 постов • 449 подписчиков подписаться
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Харизматичный камышовый кот Заури

Харизматичный камышовый кот Заури

Автор:
25 ноября 2022 10:46
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Камышовый кот   видео   животные   зоопарк   интересно   московский зоопарк   
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Камышовый кот по кличке Заури, которого так и тянет погладить. Животное является одним из самых харизматичных обитателей Московского зоопарка и подпускает к себе, если не чувствует угрозы в прикосновениях.

Дали мыша - ешь не спеша

Барсик на стероидах. Такому палец в рот не клади⁠⁠!

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Метки: Камышовый кот   видео   животные   зоопарк   интересно   московский зоопарк   
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10  комментариев
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17k
Топпер Харли 2 часа назад
Мы не кушаем-мы тренируемся)
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6k
Станислав 10 минут назад
Так они и зайца захомячить могут в диких условиях. Жаль им жить скоро негде будет, кроме зоопарков.
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4k
alex 19 минут назад
Вообще камышовый он как манул-убийца прирождённый
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−18
oxmail.life Полчаса назад
зверя !
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787
pka2004 Час назад
Котяра супер!
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4k
foggen2 Час назад
Фига себе-"Не спеша"!)))
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28k
Levyathan 2 часа назад
Одного не могу понять, откуда у него грузинское имя.
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22k
SolomonA 2 часа назад
"Такому палец в рот не клади !"
Правильно. А мышку - клади!
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563k
АРОН 2 часа назад
Красатун на максимуме!
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Krasava

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