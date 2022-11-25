Харизматичный камышовый кот Заури

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Камышовый кот по кличке Заури, которого так и тянет погладить. Животное является одним из самых харизматичных обитателей Московского зоопарка и подпускает к себе, если не чувствует угрозы в прикосновениях.
Дали мыша - ешь не спеша
Барсик на стероидах. Такому палец в рот не клади!
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Правильно. А мышку - клади!