FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 10377 постов • 1242 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Не самая удачная прогулка с собакой

Не самая удачная прогулка с собакой (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 июня 2021 13:11
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   животные   прикол   собака   
1136
1
1
Девушка решила прогулять с собакой возле небольшого водоема и вскоре пожалела об этом. Гиперактивный питомец устроил ей незапланированные водные процедуры.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Юмор   видео   животные   прикол   собака   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
12
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Егор Час назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
995
голландец 7 минут назад
управдом друг человека, а не собака

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
366
Andrey 9 минут назад
не гиперактивный а не дрессированный питомец.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Hairy. 11 минут назад
Вот такие же дуры гуляют со своими волкодавами в парках без намордника, а потом не могут их удержать и летят клочки по закоулочкам от местных детишек, других собачек и кошечек.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
196
trancer001 12 минут назад
Постанова дешёвая..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
crazyvantuz Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Волот Полчаса назад
с шумоголовым гулять, сноровка требуется
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Юрьевич 52 минуты назад
Собака отомстила ей за фестиваль собачьего мяса в Китае
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Максим Час назад
эммм. Вроде девушка... А что за "след от якоря" в конце ролика???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Юрий Злой Час назад
зато сколько эмоций и адреналина получила + купание в чистой и целебной грязи, песель хозяйку зарядил фитнесом на месяц )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Денис 2 часа назад
Явно ездовая собака. Прокатила от души
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Девушки и их котики: пост для услады глаз (17 фото + 1 видео) Девушки и их котики: пост для услады глаз (17 фото + 1 видео) Накрыло: покушение кота на жизнь собаки Накрыло: покушение кота на жизнь собаки Граница на замке: cобаки подглядывают за прохожими через дырки в заборе Граница на замке: cобаки подглядывают за прохожими через дырки в заборе Собака и большая палка Собака и большая палка Президент Ирландии попал в курьезную ситуацию из-за своего игривого пса Президент Ирландии попал в курьезную ситуацию из-за своего игривого пса Неуклюжий пес почуствовал себя виноватым Неуклюжий пес почуствовал себя виноватым
Alonso

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

661728



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
10 интересных фактов об интеллекте лесных обезьян
0
25
10 интересных фактов об интеллекте лесных обезьян
Почему через Амазонку не построили ни одного моста?
1
65
Почему через Амазонку не построили ни одного моста?
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Перед Олимпиадой японские полицейские устраивают учения, на которых разбивают машины
0
0
Перед Олимпиадой японские полицейские устраивают учения, на которых разбивают машины
На мотор надейся, но вёсла не забудь: Amphicar 770, идеальная машина для рыбалки
0
1
На мотор надейся, но вёсла не забудь: Amphicar 770, идеальная машина для рыбалки
Девушки и их котики: пост для услады глаз (17 фото + 1 видео)
Девушки и их котики: пост для услады глаз (17 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Сосед, разрывающий пасть писающему мальчику
5
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#Россия#картинки#подборка#дтп#Разное#пандемия#коронавирус#знаменитости
#фото#люди#факты#животные#в мире#приколы#автомобили#автомир#спорт#комментарии
#интересно#прикол#интересное#СССР#аварии#фотографии#авто аварии#прикольные#Вакцина#футбол

На что жалуетесь?

Вернуться