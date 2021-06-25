Не самая удачная прогулка с собакой

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Девушка решила прогулять с собакой возле небольшого водоема и вскоре пожалела об этом. Гиперактивный питомец устроил ей незапланированные водные процедуры.
«Заведи собаку», — говорили они… «Будешь с ней гулять и веселиться», — говорили они.
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