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Блогер отобрал у девочки подаренный iPhone и опозорился

Блогер отобрал у девочки подаренный iPhone и опозорился (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 июня 2021 09:58
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: iPhone   Украина   блогер   видео   обман   скандал   смартфон   
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Украинский блогер Александр Волошин ради видео в TikTok сделал вид, что подарил на улице своей юной поклоннице новый IPhone, однако после окончания ролика потребовал вернуть ему "реквизит". В качестве конпенсации парень предложил две тысячи гривен (более пяти тысяч рублей).

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Метки: iPhone   Украина   блогер   видео   обман   скандал   смартфон   
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13  комментариев
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1k
Hallo FreeSpace 36 минут назад
Какая страна, такие и блогеры
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ScorpionDS 6 минут назад
Мать правильно сказала "давайте вызовем полицию" пусть разбираются, а блогер видимо г*вно какое-то ...
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452
Будьте крепенькими и здоровенькими! 17 минут назад
Да, развелось нынче пшиковых блогеров целая помойка. Обзавёлся гаджетом, пролез в трубу, выдумал фейк, покривлялся и уже блогер. Когда уже эта "пена" сойдёт? Впрочем, вопрос риторический... пока каждому блогеру находится свой лох.
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21k
SerGProS 17 минут назад
Блогеры...Тридварасы - показушники
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54k
pynh 21 минуту назад
вся суть этих жёпотрахов
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294
Максим 21 минуту назад
Какая же все-таки погань все эти блогеры. За счет этих маленьких и глупеньких живут, дешевки! Все эти ивлеевы считают себя королями мира. Хотя просто чмошники!!! Интернет принес много хорошего, но плохого больше!
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17k
babuby 23 минуты назад
Чмо! Поступок не достойный человека, и уж тем более человека публичного(какой-бы эта публичность на была)!
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835
Электрик 23 минуты назад
Крашеный дешёвый питарас!!!
Епало ему надо было прям там набить, сучонку убогому - чтобы в следующий раз не устраивал таких "розыгрышей", ублюдок!
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1k
Алексей 36 минут назад
щенок с понтами
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