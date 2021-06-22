Блогер отобрал у девочки подаренный iPhone и опозорился

«Позор блогеру Волошину!Моя дочь постоянно его смотрит в TikTok, рассказывает истории всем друзьям и тут он подошел к нам на улице. Вы представляете насколько она была рада видеть вживую своего кумира? Он подарил подарок - айфон! Она так сильно обрадовалась, конечно. Он снимал это всё на видео, а потом выключили камеру и он начал забирать подарок и предлагать 2 тысячи гривен, чтоб мы никому про это не говорили.Просто представьте шок и разочарование моего ребенка! У человека просто нет совести и ничего святого. Как так можно поступать с ребенком?!»На данный момент страницы блогера в TikTok и Instagram недоступны.