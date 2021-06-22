Блогер отобрал у девочки подаренный iPhone и опозорился

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Украинский блогер Александр Волошин ради видео в TikTok сделал вид, что подарил на улице своей юной поклоннице новый IPhone, однако после окончания ролика потребовал вернуть ему "реквизит". В качестве конпенсации парень предложил две тысячи гривен (более пяти тысяч рублей).
В видео присутствует ненормативная лексика
Мать девочки рассказала следующее:
«Позор блогеру Волошину!
Моя дочь постоянно его смотрит в TikTok, рассказывает истории всем друзьям и тут он подошел к нам на улице. Вы представляете насколько она была рада видеть вживую своего кумира? Он подарил подарок - айфон! Она так сильно обрадовалась, конечно. Он снимал это всё на видео, а потом выключили камеру и он начал забирать подарок и предлагать 2 тысячи гривен, чтоб мы никому про это не говорили.
Просто представьте шок и разочарование моего ребенка! У человека просто нет совести и ничего святого. Как так можно поступать с ребенком?!»
На данный момент страницы блогера в TikTok и Instagram недоступны.
«Позор блогеру Волошину!
Моя дочь постоянно его смотрит в TikTok, рассказывает истории всем друзьям и тут он подошел к нам на улице. Вы представляете насколько она была рада видеть вживую своего кумира? Он подарил подарок - айфон! Она так сильно обрадовалась, конечно. Он снимал это всё на видео, а потом выключили камеру и он начал забирать подарок и предлагать 2 тысячи гривен, чтоб мы никому про это не говорили.
Просто представьте шок и разочарование моего ребенка! У человека просто нет совести и ничего святого. Как так можно поступать с ребенком?!»
На данный момент страницы блогера в TikTok и Instagram недоступны.
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