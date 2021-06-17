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Кибердеревня

Кибердеревня (1 видео)

Автор:
17 июня 2021 11:18
Метки: CYBERFARM   АИ-ВАНЫЧ   Юмор   кибердеревня   
831
1
В Русскую кибердеревню прибывает инспектор АИ-ВАНЫЧ.

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Метки: CYBERFARM   АИ-ВАНЫЧ   Юмор   кибердеревня   
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6  комментариев
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28k
Snork Snorkoff 3 часа назад
Первую кибердеревню можно было нормально буржуйским коллегам показывать, всё понятно было и весьма весело. А тут.. не совсем торт.
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8k
portmen77 Час назад
Нет, ребятки. Одну овцу всё время стричь не получится. Лошадь сдохла, слазь.
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−5
Джей Гэтсби Час назад
Только и можем мультики снимать и бред показывать. Китай вон уже строит свою МКС на орбите...а тут...тьфу просто.
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5k
Александр Зотов 2 часа назад
душевно)
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986
Mirza Huseyinov 4 часа назад
Super!!!
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