831
1
В Русскую кибердеревню прибывает инспектор АИ-ВАНЫЧ.
Говорят, что в России нет успешных проектов с технологиями искусственного интеллекта. It’s a bullshit. AI Russia отправляет на Рашн Марс своего инспектора, чтобы тот проверил эффективность теплиц на ферме у Николая. Если Николай сможет защитить свой проект, то будет номинирован на самую престижную премию в области AI-технологий – AI Russia Awards.
О том, как строгий инспектор AI Russia стал родным AI-ванычем смотрите в этой серии.
О том, как строгий инспектор AI Russia стал родным AI-ванычем смотрите в этой серии.
Источник:
Ссылки по теме:
- Обеспеченный мужчина о своей дорогой и бесполезной покупке
- От судьбы не убежишь
- Граница на замке: cобаки подглядывают за прохожими через дырки в заборе
- Попробуй подними: забавный розыгрыш рабочего
- Разоружение противника в кино и в реальности
Метки: CYBERFARM АИ-ВАНЫЧ Юмор кибердеревня
42
Понравилось42
Новости партнёров