Кибердеревня

Говорят, что в России нет успешных проектов с технологиями искусственного интеллекта. It’s a bullshit. AI Russia отправляет на Рашн Марс своего инспектора, чтобы тот проверил эффективность теплиц на ферме у Николая. Если Николай сможет защитить свой проект, то будет номинирован на самую престижную премию в области AI-технологий – AI Russia Awards.



О том, как строгий инспектор AI Russia стал родным AI-ванычем смотрите в этой серии.