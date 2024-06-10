Не эскорт, а имидж-модель

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Парень поинтересовался у незнакомки на улице, сколько она зарабатывает. Услышав в ответ немалую цифру, он решил узнать больше о профессии девушки.
Ох уж эти имидж-модели.
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А если у бабы из набора эскортницы только рожа и тело, без признаков интеллекта, то на кой хрен за неё столько платить и какого хрена она себя на столько оценивает!?
Где-то мужики с деньгами свернули не туда.
Это лучшее, что ты можешь сделать.