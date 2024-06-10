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Не эскорт, а имидж-модель

Не эскорт, а имидж-модель

Автор:
10 июня 2024 06:09
Метки: Видео   Вопрос   Девушка   заработок   имидж-модель   экскорт   
2521
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1

Парень поинтересовался у незнакомки на улице, сколько она зарабатывает. Услышав в ответ немалую цифру, он решил узнать больше о профессии девушки.

Ох уж эти имидж-модели.

Источник:

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Метки: Видео   Вопрос   Девушка   заработок   имидж-модель   экскорт   
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20  комментариев
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988
Corkscrew Час назад
Разговор двух дебилов в шоу для дегенератов. Тьфу, б.ять!!!!
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13k
Гомерчик 3 минуты назад
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3k
Жирный бот 13 минут назад
Ну есть модели и модельные агентства...работая в консалтинговой компании, мы постоянно нанимали оттуда девушек на мероприятия, они больше для красоты и гостям разносили воду, материалы. Никакого и намека на интим .у меня жена , будучи студенткой, подрабатывала моделью, те красивые девушки, что на выставках...собачья работа..
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5k
РАТНИК 18 минут назад
Медведь устал от всего этого.
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491
deadDEVIL 21 минуту назад
В моём понимании качественная эскортница должна быть наравне с гейшей - многое уметь, многое знать, дабы поддерживать беседы на любые темы.
А если у бабы из набора эскортницы только рожа и тело, без признаков интеллекта, то на кой хрен за неё столько платить и какого хрена она себя на столько оценивает!?
Где-то мужики с деньгами свернули не туда.
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2k
max Полчаса назад
Да уже век, как модели певцы и актёры, проходят на подиум через постель. Эта хоть правду говорит.
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9k
perekrestok Полчаса назад
Вчера ехал в такси и меня вез крутой бизнесмен, у которого временные трудности с переводом денег из Китая. Наверное это был один из ее клиентов.
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462
Критерий Коши 36 минут назад
есть спрос, есть и предложение. рынок, что сказать
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21k
Davy Jones 44 минуты назад
Если не знать, что это оооочень дорогая шлюха, то в любом ночном клубе эту страшненькую лошадку по трезвому никто не стал бы снимать. Ни кожи, ни рожи и сисег ноль
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11k
Доктор 46 минут назад
Шлюха тухлодырая !
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286
Самуил Маршак Час назад
Вызывающа, честна и откровенна. Интересно было смотреть
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−35
19k
GROMOZEKA Час назад
Забавляет меня то, как они пытаются вуалировать фразочками про «просто поглощают энергию ничего не давая взамен» то, что по факту суть шлюха.
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302
Ден Час назад
Миша- вылазь из кустов))
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15k
Ничоси 2 часа назад
Она же страшная. Наверное только с такой жена коммерса его куда-то отпустит.
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131k
БрОдЯгА 2 часа назад
Ага. Согласна на секс за деньги. Ну, название таким всем известно.
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8k
x3matic 2 часа назад
Шмара обыкновенная.)
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3323 поста (3265 в горячем)

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