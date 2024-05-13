Яжмать на спортивной площадке

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Конфликт женщины и подростков на спортивной площадке. К счастью, обошлось без рукоприкладства.
Наглость не знает границ!
Хочется верить, что ролик является постановочным. Однако подобные персонажи действительно встречаются в реальной жизни.
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