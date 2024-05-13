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Главная > Видео
Яжмать на спортивной площадке

Яжмать на спортивной площадке

Автор:
13 мая 2024 12:10
Метки: Видео   конфликт   площадка   подростки   спортивная площадка   яжмать   
1655
1
1

Конфликт женщины и подростков на спортивной площадке. К счастью, обошлось без рукоприкладства.

Наглость не знает границ!

Хочется верить, что ролик является постановочным. Однако подобные персонажи действительно встречаются в реальной жизни.

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Метки: Видео   конфликт   площадка   подростки   спортивная площадка   яжмать   
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11  комментариев
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13k
Том Сойер 2 часа назад
Зовите Станиславского...
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417
Dima 5 минут назад
Опять Василич вольер с белым орангутангом не запер!
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1k
Uganda 7 минут назад
ей надо третьего, тогда уже не будет так орать
Ссылка www.youtube.com
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1k
Дмитрий 12 минут назад
Кино и немцы.
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40k
Алексей 24 минуты назад
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8k
Влад 40 минут назад
мерзкая постанова
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88
Пантелеймон Христофорович 45 минут назад
всё чаще замечаю, что некоторые взрослые остановились в развитии в 5-м классе!!
и они ещё рожают таких же МУТАНТОВ ...
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
21k
7k
Кружок Час назад
что за бред?
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32k
AzuveR 2 часа назад
Если не постанова,то она ипанутая на всю голову.
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3958 постов (3951 в горячем)

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