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Подросток опробовал пневматический пистолет на пенсионере

Подросток опробовал пневматический пистолет на пенсионере

Автор:
28 июня 2024 06:01
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Санкт-Петербург   пистолет   пневмат   подросток   турист   
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В Санкт-Петербурге задержали подростка, стрелявшего из окна в 70-летнего мужчину из пневматического пистолета. 17-летний молодой человек приехал в город из Абхазии.

Полицейские Адмиралтейского района задержали подростка-туриста за стрельбу из пневматики по прохожим

В ночь на 24 июня в полицию Адмиралтейского района обратился 70-летний петербуржец. Пожилой мужчина сообщил, что вечером 23 июня, когда он проходил мимо дома 13 по Столярному переулку, услышал хлопок, после чего почувствовал резкую боль в правом плече.

Осмотр показал, что в мужчину выстрелили из пневматического пистолета. После оказания медпомощи он был отправлен на амбулаторное лечение. Было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). В ходе расследования полицейские установили, что выстрел был произведен из окна номера, расположенного на 4 этаже отеля. Уже на следующий день сотрудники "вычислили" стрелка.

Им оказался 17-летний турист, приехавший из южного региона России. Полицейские выяснили, что молодой человек в тот день с друзьями купил в магазине пневматический пистолет и решил испытать его на случайном прохожем. Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник:

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Метки: Видео   Санкт-Петербург   пистолет   пневмат   подросток   турист   
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14  комментариев
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8k
Echo 2 часа назад
Обизьяна с гор спустилась . Suka как же они зая бали
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17k
куджо 41 секунду назад
Фигасее дикое полено
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2k
Михаил 9 минут назад
Высер дикой макаки! Утилизировать однозначно!
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13k
butata Полчаса назад
Я хочу, чтобы эта обезъяна умерла в мучениях
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247
Пух Полчаса назад
"Молодой человек".. А человек ли это? Обезьяна, слезшая с пальмы..
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6k
Горожанин 59 минут назад
Почему хулиганство,? Почему не покушение на убийство из хулиганских побуждений? Эта пневматика достаточно убойная. Попади в голову, последствия могли быть печальными.
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9k
Pravednik84 Час назад
Ну что же, этот пистолет он купил легально. Законно.
Давайте в этой теме поднимем вопрос легализации короткостволов (чтоб пенсионер смог в духе Клинта Иствуда в перекате отстреляться)
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4k
Ультратрахуил Час назад
Опробовать на нем катапультирование в Абхазию.
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8k
pinbalist 2 часа назад
В качестве наказания - расстрелять его задницу из его же пистолета. Дойдёт ОЧЕНЬ хорошо.
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3733 поста (3703 в горячем)

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