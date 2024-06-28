Подросток опробовал пневматический пистолет на пенсионере

В Санкт-Петербурге задержали подростка, стрелявшего из окна в 70-летнего мужчину из пневматического пистолета. 17-летний молодой человек приехал в город из Абхазии.
Полицейские Адмиралтейского района задержали подростка-туриста за стрельбу из пневматики по прохожим
В ночь на 24 июня в полицию Адмиралтейского района обратился 70-летний петербуржец. Пожилой мужчина сообщил, что вечером 23 июня, когда он проходил мимо дома 13 по Столярному переулку, услышал хлопок, после чего почувствовал резкую боль в правом плече.
Осмотр показал, что в мужчину выстрелили из пневматического пистолета. После оказания медпомощи он был отправлен на амбулаторное лечение. Было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). В ходе расследования полицейские установили, что выстрел был произведен из окна номера, расположенного на 4 этаже отеля. Уже на следующий день сотрудники "вычислили" стрелка.
Им оказался 17-летний турист, приехавший из южного региона России. Полицейские выяснили, что молодой человек в тот день с друзьями купил в магазине пневматический пистолет и решил испытать его на случайном прохожем. Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ.
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Давайте в этой теме поднимем вопрос легализации короткостволов (чтоб пенсионер смог в духе Клинта Иствуда в перекате отстреляться)