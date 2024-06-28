Подросток опробовал пневматический пистолет на пенсионере

Полицейские Адмиралтейского района задержали подростка-туриста за стрельбу из пневматики по прохожим

В ночь на 24 июня в полицию Адмиралтейского района обратился 70-летний петербуржец. Пожилой мужчина сообщил, что вечером 23 июня, когда он проходил мимо дома 13 по Столярному переулку, услышал хлопок, после чего почувствовал резкую боль в правом плече.

Осмотр показал, что в мужчину выстрелили из пневматического пистолета. После оказания медпомощи он был отправлен на амбулаторное лечение. Было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). В ходе расследования полицейские установили, что выстрел был произведен из окна номера, расположенного на 4 этаже отеля. Уже на следующий день сотрудники "вычислили" стрелка.

Им оказался 17-летний турист, приехавший из южного региона России. Полицейские выяснили, что молодой человек в тот день с друзьями купил в магазине пневматический пистолет и решил испытать его на случайном прохожем. Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ.