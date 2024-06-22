Басист перестарался и потерял гитару

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Кто сказал, что басисты самые незаметные и незначительные ребята в рок-группе? Ничего подобного! Они зажигают ярче всех.
Но герой этого видео маленько перестарался и... потерял гитару.
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Может, Джин Симмонс? Ведь, ему приходилось активно кривляться, петь и вообще свою группу основать, чтобы его точно заметили?
Вот басисты, которые либо фронтмены - вокалисты, либо без них группу очень сложно представить.
Стинг (The police)
Фли (Red Hot Chili Peppers)
Сергей Паук Троицкий, например
И в конце - то концов, Сэр Пол Маккартни!
Чисто навскидку, если углубиться, то там очень большой список будет.