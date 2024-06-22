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Басист перестарался и потерял гитару

Басист перестарался и потерял гитару

Автор:
22 июня 2024 12:17
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Видео   Музыка   басист   гитара   забавно   потерял гитару   рок   фейл   
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Кто сказал, что басисты самые незаметные и незначительные ребята в рок-группе? Ничего подобного! Они зажигают ярче всех.

Но герой этого видео маленько перестарался и... потерял гитару.

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Метки: Видео   Музыка   басист   гитара   забавно   потерял гитару   рок   фейл   
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3  комментария
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9k
Тяжолый Орк Полчаса назад
"Кто сказал, что басисты самые незаметные и незначительные ребята в рок-группе?"
Может, Джин Симмонс? Ведь, ему приходилось активно кривляться, петь и вообще свою группу основать, чтобы его точно заметили?

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127
Nikolai 6 минут назад
Как же, вон солист сразу заметил.
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3647 постов (3479 в горячем)

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