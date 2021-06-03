Медведь гризли попытался напасть на рейнджера в национальном парке

Рейнджер прибыл на место, когда узнал, что несколько посетителей парка вышли из своих машин и подходят к медведю, чтобы сфотографироваться.



В какой-то момент гризли начал волноваться и злиться и рейнджеру пришлось действовать. Загнать хищника обратно в лес удалось лишь резиновыми пулями.