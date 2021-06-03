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Медведь гризли попытался напасть на рейнджера в национальном парке

Медведь гризли попытался напасть на рейнджера в национальном парке (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 июня 2021 10:01
Сообщество : Животные
Метки: видео   гризли   йеллоустон   медведь   нападение   национальный парк   
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На территории Национального парка Йеллоустон в США медведь гризли решил атаковать рейнджера. Мужчина не подпускал хищника к находившимся неподалеку людям, но в какой-то момент отвлекся.

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Метки: видео   гризли   йеллоустон   медведь   нападение   национальный парк   
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11  комментариев
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13k
Serg2001 Час назад
У медведя левая передняя лапа повреждена. Возможно подранок. Может из-за этого и агрессия.
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1k
Дмитрий 49 минут назад
Вот это я понимаю верно расставленные приоритеты. В случай чего в дикого медведя стрелять нужно резиновыми пулями, а в дикого негра - боевыми. Не все так плохо еще в той Америке. Надеюсь с мишкой все будет хорошо.
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2k
Николай Час назад
А на трех он бегает не хуже чем на четырех
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3k
Борис Карабанов Час назад
Я его узнал! Это тот самый медведь, который из кустов всякие язвительные замечания делает. Видать, совсем допекло...
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927
Сергей Час назад
тянут двое грузин убитого медведя.
Подходит мужик. Гляну на медведя, на его когти и клыки, и уважительно так - гризли
Грузины переглянулись, и обиженными голосами:
-обыжаэшь, геноцвале! зачэм грызли?! Зарэзали!
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4k
KonstantinLeirov 2 часа назад
В семействе медведей не может быть самца. Или семейство (самка с выводком) или самец. Они не воспитывают вместе никогда, нравы видать такие))
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53k
pynh 2 часа назад
Т.е. к вам домой приходит мужик, вы собираетесь дать ему по морде, он начинает в вас стрелять резиновыми пулями. Круто!
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32k
Опаньки 2 часа назад
он ему просто денег должен
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