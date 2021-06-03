Медведь гризли попытался напасть на рейнджера в национальном парке

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На территории Национального парка Йеллоустон в США медведь гризли решил атаковать рейнджера. Мужчина не подпускал хищника к находившимся неподалеку людям, но в какой-то момент отвлекся.
Рейнджер прибыл на место, когда узнал, что несколько посетителей парка вышли из своих машин и подходят к медведю, чтобы сфотографироваться.
В какой-то момент гризли начал волноваться и злиться и рейнджеру пришлось действовать. Загнать хищника обратно в лес удалось лишь резиновыми пулями.
В какой-то момент гризли начал волноваться и злиться и рейнджеру пришлось действовать. Загнать хищника обратно в лес удалось лишь резиновыми пулями.
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Подходит мужик. Гляну на медведя, на его когти и клыки, и уважительно так - гризли
Грузины переглянулись, и обиженными голосами:
-обыжаэшь, геноцвале! зачэм грызли?! Зарэзали!