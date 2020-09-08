Медведь напал на туристическую палатку в Пермском крае

В Пермском крае молодой медведь уничтожил палатку туристов. Отдыхающие у воды люди отнеслись к поступку животного без паники, однако с осторожностью, и поэтому не стали мешать косолапому.



За кадром слышно, как туристы, выяснив, что в палатке никого нет, в течение двух минут спокойно обсуждают странный поступок животного.



По информации автора видео, инцидент произошел на берегу реки Вишера в нескольких километрах от города Красновишерска. От нашествия любопытного медведя никто не пострадал.