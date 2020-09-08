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Медведь напал на туристическую палатку в Пермском крае

Медведь напал на туристическую палатку в Пермском крае (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 сентября 2020 08:14
Сообщество : Животные
Метки: видео   медведь   нападение   палатка   пермский край   россия   
806
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В Пермском крае туристы сняли на видео, как медведь сломал палатку. На опубликованных кадрах видно, как животное залезает в палатку, а затем начинает ломать её.

Источник:

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Метки: видео   медведь   нападение   палатка   пермский край   россия   
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6  комментариев
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55k
Viktor 2 часа назад
Медведь напал на туристическую палатку в Пермском крае
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−13
Sweetie 9 минут назад
Находясь на расстоянии всего метров 50 от медведя они думают о палатке, а не о своей безопасности. Причем медведь этот во время съемок наверняка видел оператора..
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138
Иван Полчаса назад
Ктото втихаря ночью под одеялом вкусняшки ел! Не зря ж он так упорно туда ломился, полюбому хавку чуял
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4k
Сергей Час назад
Мишку еще папа учил что самые вкусные "консервы" именно в такой упаковке. Вот и пришел поужинать, а тут облом.
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521
НЕПАРАбеллум Час назад
Консервы пытался открыть
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8k
котегRUS 2 часа назад
а вот что у нас было...
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