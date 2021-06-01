Сработала на опережение: женщина защитила своих собак от медведя

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В штате Юта, США, камера наблюдения запечатлела эпизод из жизни животных, который мог закончиться трагедией. Медведица вместе с детенышами забрела на территорию частного дома и попыталась атаковать лающих на неё собак. Владелица дома заметила это и сработала на опережение.
К счастью, всё обошлось. Толчка женщины оказалось достаточно, чтобы дикий зверь отступил.
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