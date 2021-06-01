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Сработала на опережение: женщина защитила своих собак от медведя

Сработала на опережение: женщина защитила своих собак от медведя (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 июня 2021 12:56
Сообщество : Животные
Метки: видео   женщина   медведица   медведь   медвежата   собака   
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В штате Юта, США, камера наблюдения запечатлела эпизод из жизни животных, который мог закончиться трагедией. Медведица вместе с детенышами забрела на территорию частного дома и попыталась атаковать лающих на неё собак. Владелица дома заметила это и сработала на опережение.

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Метки: видео   женщина   медведица   медведь   медвежата   собака   
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10  комментариев
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3k
Димка Смола/67 Час назад
Так то да... но возможен и другой финал данного подвига.....ни бабы ни собак, медведи сыты.... пронесло
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825
thor2006 40 секунд назад
я-же-матерь дикого запада.
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3k
Борис Карабанов 44 секунды назад
#ЯЖЕСОБАЧНИЦА
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9k
Кыся 20 минут назад
Есть женщины в американских селеньях!
Наверное, русские корни имеет?
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6k
КОСТЯН 24 минуты назад
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1k
Алек Сандр 41 минуту назад
Страшнее бабы зверя нет....
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9k
Kostick 49 минут назад
тётка супер! в разведку с такой!
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67
Fisher1979 Час назад
Баба огонь!
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333
Будьте крепенькими и здоровенькими! Fisher1979 49 минут назад
Так где, в какой стране медведи по улицам ходят? Вопрос пиндосам.
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Picard

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