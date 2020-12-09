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Вандал обрушил свою неадекватность на зеркало в лифте

Вандал обрушил свою неадекватность на зеркало в лифте (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 декабря 2020 14:38
Сообщество : Жить в России
Метки: Тюмень   вандал   вандализм   видео   зеркало   лифт   
3070
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Камера наблюдения в лифте жилого дома в Тюмени зафиксировала акт вандализма. Мужчина зашел в лифт вместе с девушкой, постоял несколько секунд спокойно, а затем начал пинать зеркало.

Источник:

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Метки: Тюмень   вандал   вандализм   видео   зеркало   лифт   
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41  комментарий
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3k
Shtoppi 2 часа назад
Что тут еще сказать? В поликлинику это животное. Для опытов.
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3k
Мих Минуту назад
Такой биомусор давно надо физически уничтожать. Не сажать, не штрафовать, а уничтожать, как бытовые отходы. У них не должно быть права на адвоката, суд и прочие привилегии людей.
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12k
RhinoFC 5 минут назад
Рожи у обоих злые, недовольные.
Похоже в гости к кому-то приходили. И там ссора произошла с хозяевами. Вот в отместку, наверно.
В любом другом случае, думаю, девка по-другому себя вела бы.
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2k
Дмитрий 9 минут назад
как же он испугался ее отражения
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331
Центаврианин 10 минут назад
Просто пацан в зеркале косо посмотрел на даму сердца этого мачо и тут же схлопотал в табло.
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20k
Михаил Сметанкин 20 минут назад
Вандал обрушил свою неадекватность на зеркало в лифте
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−8
загнивают 24 минуты назад
146% росгвардеец
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359
Владимир Полчаса назад
Бравый молодец решил наказать у#бка из зеркала =)
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6k
trak Полчаса назад
Таких существ надо изолировать от нормальных людей .
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8k
gnyS i 36 минут назад
Жалко осколками не порезало.
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29k
Alex 37 минут назад
Ну да, с таким е*льником трудно в зеркало смотреться.
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483
VSh 38 минут назад
В этом живом существе спасать уже нечего. Не интеллект, не личность. Использовать как раб силу в тайге, или просто на органы. Возможно он их еще не просрал.
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2k
Усач 42 минуты назад
Был где-то прекрасный познавательный видос, про то как парень бьёт с ноги в рекламный щит, нога проваливается в стекло и остатки падая сверху режут и зажимают ему ногу.
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1k
Nero 46 минут назад
Вандал обрушил свою неадекватность на зеркало в лифте
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26k
Игорь Nero 13 минут назад
Зря вы так. Тов. Сталин не мог так относиться к бесплатной рабочей силе, в то время когда в Сибири много чего ещё было не построено.
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1k
Lefterov 49 минут назад
Вот жильцам остается только вычеслить к кому эта мразь приходит в гости на третий этаж и повесить на хозяев квартиры все убытки. А они пускай в свою очередь эту мразь крепят!!!
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20k
Юрьевич Lefterov Полчаса назад
А чего вычислять то? Подруга этой мрази по всей видимости там живёт и её тупая рожа прекрасно видна на видео.
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14k
Александр 56 минут назад
Петуха он увидел, с подбритым пробором и рваных джинсах, решил наказать.
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12k
Объект реальности Час назад
Ему очень не понравилось то, что он увидел в зеркале.
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5k
Енот Потаскун Объект реальности Час назад
Просто у того парня был очень тупой и мерзкий вид, что он так и напрашивается на пи32юли.
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57k
Viktor Час назад
Мозгов то ноль, что камера в лифте есть не чухнул!
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735
Павел Viktor 47 минут назад
...а без камеры можно?
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57k
Viktor Павел Полчаса назад
Я не про камеру, а про отсутствие мозгов.
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6k
Matthew Hopkins Час назад
Псих
Точно псих
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5k
z0_0b Час назад
Кастрировать
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2k
Тт Час назад
Таких собрать ,и БАМ 2 строить .
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