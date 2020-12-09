Вандал обрушил свою неадекватность на зеркало в лифте

Камера наблюдения в лифте жилого дома в Тюмени зафиксировала акт вандализма. Мужчина зашел в лифт вместе с девушкой, постоял несколько секунд спокойно, а затем начал пинать зеркало.
Как только двери открылись, вандал окончательно добил зеркало, а затем вместе с девушкой покинул кабину лифта.
Запись с камеры была передана участковому. Устанавливаются обстоятельства инцидента и ведется поиск буйного мужчины.
Запись с камеры была передана участковому. Устанавливаются обстоятельства инцидента и ведется поиск буйного мужчины.
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Похоже в гости к кому-то приходили. И там ссора произошла с хозяевами. Вот в отместку, наверно.
В любом другом случае, думаю, девка по-другому себя вела бы.