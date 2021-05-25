Смертельное ДТП с переворотом в Новосибирске

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В Новосибирске регистратор автомобилиста запечатлел момент аварии с летальным исходом. Водитель автомобиля Volkswagen Polo, поворачивавший направо с левой полосы, врезался в Toyota Venza.
Присутствует ненормативная лексика.
От удара автомобиль Toyota совершил кульбит в воздухе, а 60-летний водитель вылетел из салона и получил травмы несовместимые с жизнью. Водителя Volkswagen доставили в больницу с различными травмами.
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Метки: toyota volkswagen Новосибирск видео дтп
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