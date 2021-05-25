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Смертельное ДТП с переворотом в Новосибирске

Смертельное ДТП с переворотом в Новосибирске (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 мая 2021 13:04
Сообщество : Аварии
Метки: toyota   volkswagen   Новосибирск   видео   дтп   
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В Новосибирске регистратор автомобилиста запечатлел момент аварии с летальным исходом. Водитель автомобиля Volkswagen Polo, поворачивавший направо с левой полосы, врезался в Toyota Venza.

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Метки: toyota   volkswagen   Новосибирск   видео   дтп   
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7  комментариев
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17k
Марина 56 минут назад
Интересно, если бы водитель тойоты был пристёгнут, его бы это спасло?
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27k
Игорь 8 минут назад
Мне тут один водитель с ограмадным стажем усирался доказывал, что пристёгиваться в городе смысла нет. Скорости не большие, ДТП не опасные.
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437
Glassy 20 минут назад
Тут ведь что главное? Правильно перед перекрестком давануть на педаль газа, особенно когда ты в правом ряду с ограниченным обзором. Второй тоже хорош, зенки вылупил и поехал слева направо...
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