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Мороз и предательство: женщина подбросила щенка в приют для животных и чуть не погубила его

Мороз и предательство: женщина подбросила щенка в приют для животных и чуть не погубила его (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 ноября 2020 09:13
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   истории   новосибирск   предательство   приют   хозяйка   щенок   
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В Новосибирске женщина бросила щенка на морозе возле приюта. Малыш несколько раз пытался вернуться к хозяйке в теплый автомобиль, но она оставила его и уехала.

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Метки: видео   животные   истории   новосибирск   предательство   приют   хозяйка   щенок   
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5  комментариев
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Антон 2 часа назад
Надо эту тварь куда-нибудь подкинуть и забыть.
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Сергей 37 минут назад
Вот никогда не мог понять, как можно взять животное (хот на день) а потом избавиться вышвырнув на улицу. Сейчас живу на даче, после закрытия №сезона" столько кошаков и кошек люди на произвол судьбы оставили... Хочешь взять животинку, десять раз подумай. Взял отвечай за неё до последнего её (или своего) вздоха.
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1k
AmberFox 2 часа назад
Посажить мразь и её мужа.
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14
Genrih 2 часа назад
Какая сволочь!
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