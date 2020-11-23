Мороз и предательство: женщина подбросила щенка в приют для животных и чуть не погубила его

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Женщина, подкинувшая щенка, пришла на следующий день в приют и спросила, есть ли у них щенки, объяснив вопрос тем, что хочет взять себе собаку.— На самом деле, видимо, было любопытно, замерз он всё-таки или мы его забрали, — полагает Инга Лебедева. — Потом женщина вырвала телефон у нашего сотрудника, хотела сесть в машину, чтобы ролик удалить.Телефон в итоге забрали, но на следующий день эта женщина привела мужчину, который устроил драку, после чего сотрудники приюта вызвали полицию.— Потому что такое спускать на тормоза нельзя, иначе люди будут думать, что можно прийти и ни за что ударить, забрать телефон, подкинуть щенка. Спасли их же щенка, а Дима еще и получил по голове, — возмущается руководитель приюта.